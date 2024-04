Fußball | Nationalmannschaft Bundestrainer Julian Nagelsmann bleibt bis zur WM 2026 Stand: 19.04.2024 11:10 Uhr

Es war eine der meistdiskutierten Personalien in den letzten Wochen, jetzt ist klar: Julian Nagelsmann wird im Sommer nicht zum FC Bayern München zurückkehren, sondern die Nationalmannschaft bis zur WM 2016 betreuen.

Julian Nagelsmann sagt Ja, die Fußball-Nation jubelt - der Projektarbeiter wird bei der Nationalmannschaft zur dauerhaften Wunschlösung. Der Bundestrainer gab dem sehnsüchtigen Werben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag nach und setzte 56 Tage vor Beginn der Heim-EM seine heiß begehrte Unterschrift unter eine Vertragsverlängerung bis zur WM 2026. Damit erteilte der 36-Jährige seinem Ex-Verein Bayern München eine eiskalte Absage.

"Entscheidung des Herzens"

"Das ist eine Entscheidung des Herzens. Es ist eine große Ehre, die Nationalmannschaft trainieren und mit den besten Spielern des Landes arbeiten zu dürfen", sagte Nagelsmann und fügte an: "Gemeinsam wollen wir jetzt eine erfolgreiche Heim-EM spielen, dafür brennen wir alle. Danach freue ich mich gemeinsam mit meinem Trainerteam sehr auf die Herausforderung einer Weltmeisterschaft."

Erleichterung herrschte auch beim DFB, Präsident Bernd Neuendorf und freute sich über die "Planungssicherheit". "Es ist ein starkes Signal für den DFB und die Nationalmannschaft, dass Julian Nagelsmann über die Heim-EM hinaus Bundestrainer bleibt. Denn er steht bei vielen großen Klubs in ganz Europa auf dem Wunschzettel. Aber die Nationalmannschaft ist für Julian Nagelsmann mehr als ein Job, sie ist ihm eine echte Herzensangelegenheit", so Neuendorf.

Nagelsmann kam im September

Nagelsmann hatte die Mannschaft im September von seinem Vorgänger Hansi Flick übernommen, in einem jämmerlichen Zustand, nach einem 1:4 gegen Japan in Wolfsburg. Völler schaffte als Interimslösung immerhin ein 2:1 gegen vollkommen lustlose Franzosen in Dortmund. Dann kam Nagelsmann, ging mit seinem neuen Team auf USA-Reise und startete stark. Es folgten schwache Auftritt gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2). Zum Brustlöser wurde die Rückhol-Aktion mit dem 2014er-Weltmeister Toni Kroos, der wie erhofft sofort wieder wie ein Boss auftrat.

