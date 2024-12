Bob | Weltcup Buckwitz auch im Zweierbob von Nolte geschlagen Stand: 08.12.2024 14:40 Uhr

Starker Start, aber wieder nur Platz zwei: Lisa Buckwitz ist beim Weltcup-Auftakt in Altenberg auch im Zweierbob auf das Podest gerast. Laura Nolte war einmal mehr nicht zu schlagen.

Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte hat einen perfekten Start in den Weltcup-Winter hingelegt. Einen Tag nach ihrem Sieg im Mono triumphierte die Winterbergerin gemeinsam mit Anschieberin Deborah Levi bei einem deutschen Dreifachsieg im sächsischen Altenberg auch im Zweier-Schlitten. "Ein super Einstand in die Saison", sagte Nolte, die bei Olympia 2022 in Peking mit Levi Gold im Zweierbob gewann.

Deutscher Dreifachsieg

Die Vizeweltmeisterinnen lagen am Sonntag nach zwei Läufen 0,65 Sekunden vor Teamkollegin Lisa Buckwitz (Oberhof/mit Neele Schuten), im ersten Durchgang gelang Nolte/Levi zudem ein Streckenrekord. Kim Kalicki (Wiesbaden) und Lauryn Siebert komplettierten das Podest beim deutschen Heimspiel als Dritte (+0,69).

"So kann man in die Saison starten", freute sich Buckwitz im Anschluss. "Letztes Jahr sind wir hier im Zweier noch gestürzt, deshalb ist es ein versöhnliches Ende." Mit Partnerin Schuten harmoniere sie im Eiskanal weiter gut, so die 30-Jährige.

Bereits am Samstag hatte Nolte an selber Stelle vor Buckwitz gelegen, da allerdings hauchdünn. Nur 0,02 Sekunden trennten die beiden Rivalinnen nach zwei Läufen. Kalicki hatte das Podium als Vierte knapp verpasst. Rang drei sicherte sich die Rumänin Andreea Grecu.

SpiO/sid/dpa