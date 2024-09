Fußball | 2. Bundesliga Brutale Effizienz: 1. FC Magdeburg siegt auch beim 1. FC Köln Stand: 14.09.2024 22:36 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat auch das Spitzenspiel beim 1. FC Köln mit 2:1 gewonnen. Dank einer brutalen Effizienz drehte das Team von Trainer Titz die Partie bei den Rheinländern, die während des Spiels 33 Torschüsse abgaben.

Atik kehrt in Magdeburger Startelf zuzrück

FCM-Chefcoach Christian Titz wechselte seine Startaufstellung im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen Nürnberg auf drei Positionen. Für den verletzten Marcus Mathisen (nicht im Kader), Bekir El-Zein und Jason Ceka (beide Bank) begannen Andi Hoti, Connor Krempicki und Barıs Atik. Bei den Gastgebern nahm Trainer Gerhard Struber im Gegensatz zum 3:1-Sieg gegen Schalke eine Veränderung vor. So rückte der zuletzt erkrankte Kapitän Timo Hübers für Dominique Heintz (Bank) in die Startelf.

Köln dominiert Magdeburg

Köln setzte die Gastgeber von Beginn an unter Druck und schnürte den FCM in der eigenen Hälfte ein. Die erste gefährliche Torannäherung verbuchten dann auch die Rheinländer, als Huseinbasic in der 5. Minute die Kuggel aus 17 Metern knapp über den Magdeburger Kasten setzte. Auch in der Folge erarbeiteten sich die Kölner Chance um Chance. In der 15. Minute verhinderte FCM-Schlussmann Domink Reimann den Rückstand mit einer starken Fußabwehr nach einem Schuss von Dejan Ljubicic. Die größte FC-Chance im Spiel gab es in der 19. Minute durch Tim Lemperle, der aus zwei Metern abzog und der Ball gerade noch vom Magdeburger Mohammed El-Hankouri an den Pfosten gelenkt wurde.

19. Minute: Magdeburgs El Hankouri (l.) verhindert gegen Tim Lemperle den Rückstand

Von den Magdeburgern war indes in der Offensive kaum etwas zu sehen. Die einzige Chance hatte Martijn Kaars in der 13. Minute nach einem Konter, wobei sein Schuss aus halbrechter Position knapp am langen Pfosten vorbeiging.

Köln bestraft FCM-Fehler - Michel und Hugonet drehen Spiel

Kurz nach der Pause belohnten sich die Gastgeber: Nach einem Fehler im Magdeburger Aufbauspiel schloss Damion Downs (49.) eine gelungene Kombination über Lemperle und Maina erfolgreich zur hochverdienten Führung ab - mit dem 20. Torschuss. Völlig überraschend fiel der Ausgleich: Nach einer Flanke des starken El Hankouri köpfte der eingewechselte Falko Michel (66.) zum 1:1 ein. Dann traf Jean Hugonet (83.) mit einem abgefälschten Schuss im zweiten Versuch.

Stimmen folgen in Kürze!