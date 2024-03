Volleyball | Bundesliga Bitterfeld-Wolfen mit positivem Hauptrunden-Abschluss Stand: 10.03.2024 00:12 Uhr

Die "BiWos" haben die Bundesliga-Hauptrunde mit einem Sieg in Unterhaching abgeschlossen. Die Playoffs können kommen.

Der VC Bitterfeld-Wolfen hat das letzte Spiel der Bundesliga-Hauptrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt gewann am Samstag ihr Gastspiel beim TSV Haching München glatt in drei Sätzen mit 25:21, 25:23 und 25:18. Der Aufsteiger geht nun als Siebter in die Playoffs und trifft da im Viertelfinale auf die Grizzlys Giesen.

Die Partie in Haching war eine relativ klare Angelegenheit, phasenweise aber doch spannend. So war der 1. Satz bis zum 7:8 ausgeglichen, dann machten die "BiWos" sieben Punkte in Folge. Im 2. Satz musste ein 3:8-Rückstand aufgeholt werden. Den größten Anteil am zehnten Saisonsieg hatte einmal mehr Benedikt Gerken, der wie schon im letzten Spiel vor einer Woche zum wertvollsten Spieler der Begegnung gewählt wurde.

