Volleyball | Bundesliga Bitterfeld-Wolfen kassiert nächste Heim-Pleite gegen Netzhoppers KW Stand: 08.12.2024 20:03 Uhr

Das Warten auf den ersten Heimsieg der Saison geht weiter. Auch gegen die Netzhoppers KW hat der VC Bitterfeld-Wolfen eine klare 0:3 (17:25, 16:25, 20:25)-Niederlage einstecken müssen. Somit bleiben die Sachsen-Anhalter im Tabellenkeller stecken.

Gegen die Netzhoppers KW aus Königs Wusterhausen geriet "BiWo" bereits frühzeitig ins Hintertreffen. Vor 300 Zuschauern in der heimischen Bernsteinhalle endete Satz eins klar 17:25 zu Gunsten der Brandenburger. Ähnliches Bild im zweiten Abschnitt, der 16:25 endete: Agile Netzhoppers, die nur allzu oft handlungsschneller waren als die Hausherren und somit alle Trümpfe in der Hand hielten.

In Satz drei gab es tatsächlich noch einmal so etwas wie ein Aufbäumen der Bitterfeld-Wolfener, die bis zum Stand von 8:5 in Führung lagen. Mit zunehmender Zeit kippten die Kräfteverhältnisse jedoch wieder in gewohnte Bahnen - und "BiWo" zog erneut den Kürzeren. Durch die nun zehnte Saison-Niederlage im elften Spiel bleibt der VC auf dem vorletzten Tabellenplatz kleben, die Netzhoppers hingegen klettern auf Rang acht.

pti