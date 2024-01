Wintersport Biathlon-Weltcup 2024 in Oberhof: Herren-Sprint wird verschoben Stand: 03.01.2024 11:00 Uhr

Der Biathlon-Weltcup 2024 als einen der sportlichen Höhepunkte des Jahres in Oberhof und Thüringen findet vom 5. bis 7. Januar statt: Alle Infos zu Zeitplan, Programm, Anreise, Tickets und dazu, welchen Einfluss das milde Wetter und der Regen hat.

Von MDR THÜRINGEN

Der Biathlon-Weltcup in Oberhof findet nicht wie geplant am 4. bis 7. Januar 2024 statt. Wegen des schlechten Wetters verschiebt sich das erste Rennen auf den 5. Januar. An den Wettkampftagen werden rund 260 Sportler aus 26 Ländern in Thüringen erwartet. Hunderte Freiwillige haben die Veranstaltungen erst möglich gemacht. Etwa 10.000 Besucher werden laut Veranstalterangaben erwartet.

Der Zeitplan für den Biathlon-Weltcup in Oberhof

Aufgrund des anhaltend warmen und stürmischen Wetters wird der Herren-Sprint vom 4. auf den 5. Januar verschoben. Damit finden am Freitag sowohl der Herren- als auch der Damensprint statt. Der aktualisierte Wettkampfplan für den IBU Biathlon-Weltcup 2024 sieht wie folgt aus:





Freitag, 5. Januar, ab ca. 11:20 Uhr: 10-Kilometer-Sprint der Männer

Freitag, 5. Januar, ab ca. 14:25 Uhr: 7,5-Kilometer-Sprint der Frauen

Sonnabend, 6. Januar, ab ca. 12:25 Uhr: 12,5-Kilometer-Verfolgung der Männer

Sonnabend, 6. Januar, ab ca. 14:40 Uhr: 10-Kilometer-Verfolgung der Frauen

Sonntag, 7. Januar, ab ca. 11:30 Uhr: 4x7,5-Kilometer-Staffel der Männer

Sonntag, 7. Januar, ab ca. 14:25 Uhr: 4x6-Kilometer-Staffel der Frauen

Die Startzeiten können sich noch verändern.

Wo wird der Biathlon-Weltcup im TV und als Livestream übertragen?

Der Biathlon-Weltcup wird abwechselnd auf ARD und ZDF im TV und als Livestream übertragen. Bei der ARD kommentieren als Experten die Ex-Biathleten Erik Lesser und Arnd Peiffer mit Moderator Michael Antwerpes.

Beim ZDF schätzen Laura Dahlmeier und Sven Fischer die Rennen an der Seite von Alex Ruda ein. Eurosport überträgt ebenfalls, hier ist der Livestream über Discovery+ jedoch kostenpflichtig.

Selbstverständlich wird auch der MDR über die Wettkämpfe berichten, vor allem über das Angebot von "Sport im Osten".

Wie kann ich zu den Veranstaltungen anreisen?

Anreise mit der Bahn

Mit den Zügen von DB Regio und der Süd-Thüringen-Bahn können Besucher zum Bahnhof Zella-Mehlis fahren. Weitere Park+Ride-Parkplätze gibt es in Suhl, Ohrdruf und Steinbach-Hallenberg. Von dort fahren Pendelbusse kostenlos direkt zur Oberhofer Arena am Rennsteig für die Biathlon-Wettkämpfe.

Der Veranstalter empfiehlt, die Anfahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr gut zu planen, und nicht den letztmöglichen Zug vor der Veranstaltung zu nehmen.

Anreise mit dem Bus

Besucher könnten die Buslinie 422 von Zella-Mehlis nach Oberhof nutzen. Start und Ziel ist jeweils am Busbahnhof. Die Oberhofer Stadtlinie können Inhaber der Gästekarte kostenlos nutzen.

Parkmöglichkeiten bei der Anreise mit dem Auto

In Oberhof gibt es an den Wettkampftagen laut Veranstalter keine Parkmöglichkeiten. Biathlon-Fans werden gebeten, mit Bus oder Bahn anzureisen.

Bekomme ich noch Eintrittskarten?

Laut den Organisatoren waren bis Mitte Dezember bereits rund 52.000 Tickets verkauft. Im offiziellen Ticketshop für den Biathlon-Weltcup in Oberhof können jedoch noch Eintrittskarten erworben werden. Die Preise erstrecken sich von 19 Euro für einen Platz an der Strecke bei den Sprint-Wettbewerben am Donnerstag und Freitag bis hin zu 99 Euro für einen Sitzplatz in der Biathlon-Arena bei den Staffelrennen am Sonntag.

Dauerkarten kosten zwischen 99 Euro für einen Platz an der Strecke bis zu 230 Euro für einen Platz in der Biathlon-Arena. VIP-Karten sind noch einmal deutlich teurer.

Was passiert rund um die Wettkampfstrecken?

Mittwoch, 3. Januar:

19 Uhr: Eröffnungsfeier auf dem Stadtplatz in Oberhof

Freitag, 5. Januar:

10:30 bis 18 Uhr: Hüttendorf öffnet auf dem Veranstaltungsgelände

11:20 Uhr: Start des Herren-Sprints

14:25 Uhr: Start des Damen-Sprints

19 bis 20:30 Uhr: Siegerehrung

Sonnabend, 6. Januar:

8:30 bis 18 Uhr: Hüttendorf öffnet auf dem Veranstaltungsgelände

10 bis 22 Uhr: Besucherzelt ist geöffnet

12:25 Uhr: Verfolgung der Männer

14:40 Uhr: Verfolgung der Frauen

19 bis 20:30 Uhr: Siegerehrung

Sonntag, 7. Januar:

8 bis 18 Uhr: Hüttendorf öffnet auf dem Veranstaltungsgelände

10 bis 19 Uhr: Besucherzelt ist geöffnet

11:30 Uhr: Staffel der Männer

14:25 Uhr: Staffel der Frauen

Hat das milde Wetter und der Dauerregen Einfluss auf den Biathlon-Weltcup in Oberhof?

Der Weltcup in Oberhof ist trotz des Dauerregens nicht komplett in Gefahr. Laut Veranstaltern liegen in den Depots rund 20.000 Kubikmeter Kunstschnee, davon 6.500 Kubikmeter Crash-Eis. Allerdings fand das Langlauf- und Schießtraining am Dienstag aufgrund des Regens auf einer verkürzten Strecke draußen und in der Halle statt. Dadurch sollen Streckenabschnitte geschont werden, heißt es.

Die aktuellen Thüringer Schneehöhen nicht nur in Oberhof können Sie hier verfolgen. Das aktuelle Wetter lesen Sie hier.

Welche deutschen Biathleten sind beim Weltcup aktuell am erfolgreichsten?

Die erfolgreichsten deutschen Biathleten sind aktuell im Weltcup bei den Frauen Franziska Preuß und die Thüringerin Vanessa Voigt mit Platzierungen unter den Top Ten. Bei den Männern liegen Philipp Nawrath und Benedikt Doll unter den zehn bestplatzierten Biathleten.

Finden weitere Wintersport-Weltcup-Rennen in diesem Winter in Oberhof statt?

Ja. Vom 19. bis 21. Januar 2024 findet der Langlauf-Weltcup des Verbandes FIS in Oberhof statt. Die Thüringerin Victoria Carl kann auf einen Podestplatz hoffen. Hier gibt es auch noch Tickets.

Auch bei den Special Olympics der Nationalen Winterspiele von Deutschland, die vom 29. Januar bis 2. Februar in Thüringen stattfinden, ist Oberhof Austragungsort. Bei diesen Wintersport-Meisterschaften sollen 900 Sportler und Sportlerinnen in zehn Sportarten bei der deutschlandweit größten inklusiven Wintersportveranstaltung des Jahres in Oberhof, Erfurt und Weimar teilnehmen.

Vom 10. bis 12. Februar ist danach der Rodel-Weltcup in der Kleinstadt im Thüringer Wald geplant. Als Thüringer dabei: Max Langenhan und Dajana Eitberger.

Findet 2025 wieder ein Biathlon-Weltcup in Oberhof statt?

Ja. Neben Ruhpolding veranstaltet der Weltverband IBU in Deutschland auch in Oberhof vom 6. bis 12. Januar wieder einen Biathlon-Weltcup. Auch 2026 ist ein Weltcup in Oberhof vom 5. bis 11. Januar geplant.

Wie viele Zuschauer kamen zur Biathlon-WM 2023 nach Oberhof?

Nach einer Schätzung der Industrie- und Handelskammer hat die Biathlon-WM 2023 in Oberhof mehr als 37 Millionen Euro in die Region gespült. Rund 150.000 Besucher hatten damals Tickets für das Großereignis im Thüringer Wald gekauft. Auch die TV-Quoten lagen hoch. Die TV-Berichterstattung kam mehrfach über die Vier-Millionen-Grenze und auf einen durchschnittlichen Marktanteil von deutlich mehr als 20 Prozent.

MDR (rom)