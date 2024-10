Fußball | Nations League Bestätigt: Auch RB Leipzigs David Raum fehlt DFB-Team in der Nations League Stand: 08.10.2024 13:55 Uhr

Vor den nächsten beiden Nations-League-Spielen fällt auch David Raum von RB Leipzig aus. Das bestätigte der DFB am Dienstag. Es ist bereits die vierte kurzfristige Absage für Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Bundestrainer Julian Nagelsmann verzeichnet den nächsten Ausfall für die kommenden Länderspiele in der Nations League. Auch Linksverteidiger David Raum von RB Leipzig muss mit einer Sprunggelenksverletzung passen. Der Deutsche Fußball-Bund bestätigte am Dienstag Medienberichte der Bild-Zeitung und Sky vom Montagabend (7. Oktober)

Beim 1:0-Sieg von RB in Heidenheim am Sonntag stand Raum noch in der Startelf und wurde nach 69 Minuten ausgewechselt. Damit könnte auch sein Einsatz im kommenden Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz am 19. Oktober in Gefahr sein.

Gosens rückt nach

Anstelle von Raum, der bisher in 26 A-Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft auflief, darf sich nun Robin Gosens vor den Partien am Freitag in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande Hoffnungen auf eine Rückkehr ins DFB-Team nach fast einem Jahr machen. Gosens war kurz vor dieser Saison von Union Berlin zum AC Florenz gewechselt.

Lange Ausfallliste

Erst am Montagmorgen hatte sich der Frankfurter Abwehrchef Robin Koch mit Hüftproblemen abgemeldet. Für ihn hatte Nagelsmann Offensivspieler Kevin Schade vom Premier-League-Club FC Brentford nachnominiert.

Abgesagt hatten zuvor bereits Kai Havertz (Knie), Jamal Musiala (Hüftgelenk) und Niclas Füllkrug (Achillessehnenreizung). Stammtorwart Marc-André ter Stegen fällt mit einer Knieverletzung monatelang aus.

SpiO/dpa/sid