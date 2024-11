Fußball | Regionalliga Auswärtssieg: Zwickau abgezockt in Babelsberg Stand: 03.11.2024 15:08 Uhr

Der FSV Zwickau hat beim SV Babelsberg eine astreine Leistung abgeliefert. Nach einer eher zurückhaltend geführten ersten Halbzeit wurden die Schwäne nach der Pause dominanter und gewannen verdient mit 2:0.

Zwickaus Trainer Rico Schmitt nahm im Vergleich zum 1:1 gegen Jena eine Veränderung in der Startelf vor und brachte für Marc-Philipp Zimmermann, der nicht mit angereist war, Felix Pilger von Anfang an.

Gäste in Hälfte eins noch zurückhaltend

Die Zwickauer begannen verhalten, den Ton gaben erst einmal die Babelsberger an. Immer wieder wurde Daniel Frahn gesucht, den die Gäste aber gut im Griff hatten. Die Schwäne versuchten es mit gelegentlichen Vorstößen, allerdings blieben sie in den Abschlüssen zu harmlos. In der 18. Minute entwickelte sich dann ein verheißungsvoller FSV-Vorstoß. Andrej Startsev wurde auf die Reise geschickt, doch SVB-Keeper Sebastian Jung kam weit aus seinem Kasten heraus und köpfte die Pille vor dem Zwickauer ins Aus. Nach gut einer halben Stunde wollten die Filmstädter einen Elfer, nachdem Frahn im Strafraum zu Fall gekommen war, doch Referee Sirko Müke hatte etwas dagegen und winkte ab. Bis zur Pause passierte nicht mehr viel, mit 0:0 ging es in die Kabinen

Schwäne beflügelt und effektiv

Nach dem Wechsel waren die Gastgeber gedanklich wohl noch beim Pausentee, die Zwickauer dagegen schon auf Betriebstemperatur. In der 47. Minute gelang ihnen nämlich die 1:0-Führung. Nach Zuspiel auf Jahn Herrmann ließ dieser Jeremy Postelt im Strafraum aussteigen und netzte gekonnt ein. Mit der Führung im Rücken ließ es sich für die Schwäne gleich viel beschwingter spielen. Sie verteidigten geschickt und versuchten es mit weiteren Vorstößen.

Jahn Herrmann sorgte für die Zwickauer Führung. (Archiv)

Babelsberg dagegen rannte eher kopflos an. Bis auf zwei Treffer ans Außennetz durch Samir Werbelow (62.) und Leon Bürger (68.) hatten die Filmstädter kaum etwas Konkretes zu bieten. Das spielte den Zwickauern so richtig in die Karten. In der Nachspielzeit setzte sich Herrmann auf der rechten Seite durch, seine Eingabe erreichte Lucas Albert, der das 2:0 markierte. Geschickt gemacht, denn er zirkelte die Kugel entgegen der Laufrichtung von SVB-Schlussmann Jung in die Maschen. Damit war der zweite Saisonsieg in der Fremde für das Team von Trainer Rico Schmitt perfekt. Zur Belohnung sprangen die Zwickauer in der Tabelle auf Rang neun (20 Punkte), während die Potsdamer auf Platz 16 (14 Zähler) hängen bleiben.

jmd