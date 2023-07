Fußball | Saisonvorbereitung Aue gewinnt Härtetest zur Saisoneröffnung – auch Jena, Zwickau und ZFC siegen Stand: 15.07.2023 16:54 Uhr

Mit einem verdienten Sieg gegen Slask Wroclaw ist Erzgebirge Aue in der Saisonvorbereitung zurück in die Erfolgsspur gekehrt. Jena und Meuselwitz haben ihre Regionalliga-Duelle gegen Kassel und Fulda-Lehnerz beide gewonnen. Auch der FSV Zwickau ließ beim Oberligisten Bischofswerda nichts anbrennen.

Nach der jüngsten Testspielniederlage gegen Lok Leipzig hat der FC Erzgebirge Aue in der Saisonvorbereitung wieder ein Erfolgserlebnis feiern können. Die Mannschaft von Cheftrainer Pavel Dotchev schlug im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw am Samstag (15. Juli) vor 1.866 Zuschauern im Erzgebirgsstadion mit 2:1 (1:0).

Wroclaw zunächst überlegen – Stefaniak macht den Unterschied

Bei hochsommerlichen Temperaturen brauchte Aue 20 Minuten, um ins Spiel zu finden. Bis dahin bewahrte Torhüter und Kapitän Martin Männel sein Team vor einem Rückstand. Bereits nach zwei Minuten musste er in höchster Bedrängnis zweimal klären, auch in der 14. Minute reagierte er glänzend. Zudem traf der Gegner in der vierten Minute das Lattenkreuz. Nach der ersten Möglichkeit der Gastgeber durch Stefaniak (20.) drehte sich das Spiel. Aue war nun die überlegene Mannschaft, agierte mit schnellen, direkten Pässen, die zunächst aber wenig Raumgewinn brachten. Stefaniak war es dann auch, der die Veilchen nach einer schön herausgespielten Kombination über die linke Seite in der 40. Minute in Führung brachte. Auch nach der Halbzeit waren die Sachsen das aktivere Team. Steffen Nkansah erhöhte nach einem Eckball auf 2:0. Wroclaw kam 15 Minuten vor Schluss durch Kenneth Zohores Kopfball nur noch zum Anschlusstreffer.

Schiri Sather zeigt Milde

Eine kuriose Szene ereignete sich in der 57. Minute: Patrick Olsen hatte den Auer Neuzugang Marcel Bär per Notbremse zu Fall gebracht. Doch anstatt dem Gäste-Spieler die Rote Karte zu zeigen, veranlasste Schiedsrichter Alexander Sather (Grimma) angesichts der hohen Temperaturen die sofortige Auswechslung Olsens. So konnte Wroclaw die Partie in voller Mannschaftsstärke beenden.

Bevor Aue am 6. August mit dem allerersten Sonntagabendspiel (19:30 Uhr) in der Geschichte der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt in die neue Saison startet, stehen noch zwei Tests an: Am 22. Juli gegen Regionalligist Chemie Leipzig und am 29. Juli gegen Bundesligist 1. FC Köln.

Zwickau siegt souverän in Bischofswerda

Regionaligist FSV Zwickau hat bei 35°C in der Oberlausitz gegen den Bischofswerdaer FV 2:0 gewonnen. Die Tore schossen Will (45.) und Somnitz (61.). FSV-Cheftrainer Rico Schmitt brachte beide Torhüter und alle 15 mitgereisten Feldspieler zum Einsatz. Von Anfang an mit auf dem Feld stand auch der erst vergangene Woche verpflichtete 20-jährige Jona Renner, der in der Rückrunde der letzten Saison bei Germania Halberstadt unter Vertrag stand.

Nächsten Samstag (22.07., 15 Uhr) empfängt Zwickau die SG Dynamo Dresden zum Freundschafts-Duell, bevor es am Samstag darauf beim ersten Regionalliga-Spiel zum BFC Dynamo geht.

Jena gewinnt auch viertes Testspiel



Nach klaren Siegen gegen Weimar, Rothenstein und SV Schott Jena hat der FC Carl-Zeiss Jena auch sein viertes Testspiel souverän gewonnen. Im Duell gegen den ebenfalls viertklassigen KSV Hessen Kassel aus der Regionalliga Südwest gelang der Mannschaft von Cheftrainer René Klingbeil ein 3:1-Sieg nach 0:1-Rückstand.

Die beiden neuverpflichteten Flügelstürmer Joel Richter (Rechtsaußen, von Beriner AK) und Joshua Endres (Linksaußen, von TSV Aubstadt) starteten von Beginn an und machten einen guten Eindruck. Die drei Tore für Jena, die den Rückstand innerhalb von sechs Minuten umdrehten, erzielten Sercan Sararer (19., Foulelfmeter), Jan Dahlke (24.) und Pasquel Verkamp (25.).

Am kommenden Wochenende testet der FCC erneut im Hessischen, diesmal beim FSV Frankfurt, bevor es sechs Tage später zum Ostklassiker beim Ligaauftakt gegen den Chemnitzer FC geht.

Knapper ZFC-Erfolg gegen Fulda

Der ZFC Meuselwitz hat unter Neu-Cheftrainer Georg-Martin Leopold seine weiße Weste in der Saisonvorbereitung gewahrt. Nach Siegen gegen Eilenburg und Bad Tennstedt fuhren die Zipsendorfer auch gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz aus der Regionalliga Südwest einen knappen 3:2-Heimerfolg ein. Der ZFC ging bereits nach drei Minuten in Führung, die Andy Trübenbach in der 39. Minute auf 2:0 ausbaute. Doch noch vor der Pause glichen die Hessen durch Treffer von Moritz Dittmann (40.) und Moritz Reinhard (44.) aus. Till Jacobi besorgte acht Minuten vor Schluss dann den Siegtreffer.

Meuselwitz startet am 30. Juli mit einem Auswärtsspiel beim SV Babelsberg in die neue Saison. Zuvor sind noch zwei Testspiele gegen Zeitz (18. Juli) und Grimma (22. Juli) geplant.

BSG Chemie Leipzig - Wacker Innsbruck ( Saisoneröffnung )

Spielbericht folgt...

red/dpa