Fußball | Saisonvorbereitung Aue fügt Jena erste Testspiel-Niederlage zu Stand: 19.07.2023 19:33 Uhr

Erzgebirge Aue hat den nächsten Testspiel-Sieg eingefahren. In Bad Blankenburg setzte sich der Drittligist am Mittwochabend nach zwischenzeitlichem Rückstand verdient mit 2:1 gegen den FC Carl Zeiss Jena durch. Für die Thüringer war es die erste Niederlage in der Vorbereitung.

Neuzugang Endres bringt Jena in Front

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit zeigten beide Teams eine muntere erste Halbzeit. Dabei erarbeiteten sich die Thüringer leichte Vorteile. In der 15. Minute ging der Regionalligist durch Neuzugang Joshua Endres in Führung, nachdem Justin Schau den Ball nach einem Konter mustergültig aufgelegt hatte. Im Anschluss gab es für beide Teams weitere gute Chancen, die jedoch ohne Torerfolg blieben.

v.l.n.r.: Steffen Nkansah (24, Aue) im Zweikampf mit Benjamin Zank (23, Jena)

Jakob und Majetschak drehen Partie

Nach der Pause, in der beide Mannschaften zahlreiche Wechsel vornahmen, erhöhte Aue die Schlagzahl. Der FCE übernahm nun die Spielkontrolle und belohnte sich mit dem verdienten Ausgleich durch Kilian Jakob, der in der 49. Minute nach einer kurz ausgeführten Ecke die Kugel sehenswert ins lange Eck zirkelte. Jena schien beeindruckt und agierte nicht mehr mit der Genauigkeit wie in der ersten Hälfte. Aue glänzte indes mit variabler Spielweise in der Offensive, was den Zeiss-Städtern immer wieder Probleme bereitete. In der 66. Minute hatte Erik Majetschak die große Chance zur FCE-Führung, doch sein Schuss aus elf Metern konnte gerade noch geblockt werden. Sechs Minuten später hatte der Auer mehr Erfolg: Nach einer erneut kurz ausgeführten Ecke köpfte Majetschak den Ball nach einer abgefälschten Flanke am langen Pfosten zum 2:1-Endstand in die Maschen.

red