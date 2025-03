Fußball | 3. Liga Aue-Coach Härtel geht mit "breiter Brust" ins Duell mit Viktoria Köln Stand: 07.03.2025 18:26 Uhr

Erzgebirge Aue hat sich nach mehreren guten Auftritten stabilisiert. Nun empfangen die Veilchen mit Viktoria Köln eines der Überraschungsteams der Saison. Das Duell ist der Auftakt zu einer spannenden Woche.

Nach dem holprigen Start mit nur einem Punkt aus drei Spielen hat Jens Härtel sein Team – und vor allem die Ergebnisse – in den Griff bekommen. Sieben Punkte wurden in den vergangenen vier Spielen gesammelt, zuletzt gab es sogar zwei Siege gegen Wiesbaden (2:0) und Unterhaching (1:0) in Folge. Und zu Hause ist man unter dem 55-Jährigen sowieso noch ungeschlagen. Dementsprechend ist das Selbstvertrauen zurück im Schacht. "Die Brust ist aktuell natürlich deutlich breiter, als sie es nach zwei Niederlagen wäre", sagte Jens Härtel bei der abschließenden Pressekonferenz vor dem Duell mit Viktoria Köln (9. März, 16:30 Uhr im Audiostream und Liveticker in der SpiO-App).

Aue will gegen "interessanten Gegner" bestehen

Damit diese zarte Erfolgsgeschichte auch am Sonntag weitergeschrieben wird, bedarf es einer geschlossenen und konzentrierten Mannschaftsleistung. Denn die Rheinländer spielen eine – zur Überraschung einiger – bärenstarke Saison und stehen nach 26 Spieltagen auf Rang sechs. "Sie sind eine sehr interessante Mannschaft, die ihren Weg gegangen ist", lobte Härtel den Gegner. "Sie haben einen guten Mix aus erfahrenen Spielern und jungen Eigengewächsen, denen sie Spielzeit geben. Dazu passen sie sich sehr gut an den Gegner an, haben Stärken im Ballbesitz wie auch im Umschaltspiel."

Doch zuletzt geriet der Motor der Viktoria etwas ins Stocken – nur ein Sieg gelang in den letzten fünf Spielen. Beide Teams treffen dementsprechend mit leicht unterschiedlichen Vorzeichen aufeinander. Für Aue gilt es, den positiven Trend zu bestätigen. Dann könnte man mit einem Heimsieg nach Punkten mit dem Gegner gleichziehen.

Belastungssteuerung? "Dafür haben wir gar keine Kapazitäten"

Das Spiel gegen Köln ist der Auftakt zur Englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen. Auf die Frage, inwiefern die Belastungssteuerung eine Rolle spiele, antwortete Härtel offen: "Eigentlich gar nicht. Wir haben nicht groß die Gelegenheit, uns Gedanken zu machen, wie wir rotieren könnten." Grund dafür dürfte auch die angespannte Personaldecke sein. Die Langzeitverletzten Can Özkan, William Kahlenbach und Ricky Bornschein fehlen ohnehin. Zudem fallen gegen Köln mit Marvin Stefaniak (Sprunggelenkprobleme) und Mirnes Pepic (Knieprobleme) zwei wichtige Stützen des Teams aus. "Wir werden die Startelf aufs Feld bringen, von der wir denken: Das ist die beste Formation. Alles andere sehen wir danach."

Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen bezüglich Erik Majetschak und Nico Vukancic zu verkünden. Laut Härtel "konnten beide am Mittwoch mit der Mannschaft trainieren und werden mit großer Wahrscheinlichkeit zurück in den Kader kehren."

sbo