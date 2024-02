Fußball | 3. Liga Aue-Abwehrchef Vukancic fehlt mehrere Wochen Stand: 12.02.2024 14:46 Uhr

Der FC Erzgebirge Aue muss mehrere Wochen auf Niko Vukancic verzichten. Der Innenverteidiger zog sich im Spiel gegen den Halleschen FC einen Schlüsselbeinbruch zu, der nun eine Operation zur Folge hat.

Niko Vukancic hat sich nach einem beim 3:2-Auswärtssieg in Halle erlittemem Schlüsselbeinbruch einer Operation unterziehen müssen. Das gab Erzgebirge Aue bekannt. Nach dem bereits am Montag (12. Februar) vorgenommenen Eingriff fällt der Innenverteidiger mehrere Wochen aus. Der 21-Jährige hatte nach einem Zweikampf mit Dominic Baumann bereits in der 55. Minute den Rasen verlassen müssen.

Dynamo gastiert in Aue

Der gebürtige Hannoveraner war im Sommer 2023 von Fortuna Düsseldorf II ins Erzgebirge gewechselt. Unter Trainer Pavel Dotchev übernahm er sofort viel Verantwortung in der Auer Defensive. Aufgrund einer wiederholten Gelbsperre verpasste der Linksfuß bis dato lediglich zwei der 25 Drittliga-Spiele dieser Saison. Mit Vukancic bricht der "Veilchen"-Abwehr ein Leistungsträger weg – ausgerechnet vor dem anstehenden Sachsenderby daheim gegen Dynamo Dresden am Sonntag (18. Februar, ab 16:15 live im MDR-Fernsehen und in der "Sport im Osten"-App).

twe/pm