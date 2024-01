Fußball | Bundesliga Auch RB Leipzig kann Leverkusen nicht stoppen Stand: 20.01.2024 20:50 Uhr

Zwei Mal in Führung gelegen, zwei Mal den Ausgleich kassiert und in der Nachspielzeit sogar den K.o.: RB Leipzig war Tabellenführer Bayer Leverkusen nicht gewachsen. Ein Topspiel war dieser Rückrunden-Auftakt aber allemal.

Zweite Heimspiel-Niederlage in Folge: Eine Woche nach dem 0:1 gegen Eintracht Frankfurt hat sich RB Leipzig auch Bayer Leverkusen geschlagen geben müssen. Wie schon im Hinspiel unterlag man dem Tabellenführer mit 2:3.

Xavi machte ein Tor, bereitete ein weiteres vor, doch das reichte nicht.

30 dominante RB-Minuten

Dabei begannen die Leipziger bärenstark, machten von Beginn an Druck und nutzten ihre dritte gute Chance zur frühen Führung: Benjamin Sesko setzte sich links durch, gab zu Xaver Schlager, dessen Querpass landete bei Xavi, der technisch überragend den Ball annahm und aus der Drehung im Kasten versenkte (7.). Nur zwei Minuten später vergab Sesko die Großchance zum Nachschlag. Leverkusen brauchte eine Weile, um ins Spiel zu finden, lieferte sich aber nach einer halben (von RB klar dominierten) Stunde den erwarteten temporeichen Schlagabtausch mit vielen brenzligen Szenen – wobei auch hier die Leipziger einen Tick gefährlicher wirkten.

RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen - Bundesliga - Tor 1:0 Xavi

Leverkusen legt zu

Anderes Bild nach der Pause: Nun waren die Gäste klar tonangebend und trafen früh. Der in der ersten Hälfte für den verletzten Jeremie Frimpong eingewechselte Nathan Tella vollendete nach Pass von Alejandro Grimaldo (47.). Dann wurde es spektakulär: Florian Wirtz hatte in der 55. Minute das 2:1 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am sensationell parierenden RB-Keeper Janis Blaswich. Nach dem fälligen Eckball konterte RB die Gäste dann nicht minder sehenswert über die Stationen Xavi – Olmo – Openda aus (56.). Das Leipziger 2:1 änderte aber nichts an den Kräfteverhältnissen in Hälfte zwei. Die Werkself kombinierte, drückte, dominierte, war gefährlicher. Tore erzielte sie allerdings „nur“ nach Eckbällen: Erst war Jonathan Tah per Kopf erfolgreich (63.), am Ende dann Piero Hincapie. Einmal mehr in der Nachspielzeit. Wie ein Team, das deutscher Meister wird.

RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen - Bundesliga - Tor 2:2 Tah (B04)

