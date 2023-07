Fußball | Regionalliga Abwehrmann Jan Koch zurück beim Chemnitzer FC Stand: 03.07.2023 12:57 Uhr

Er hat bei den Himmelblauen bereits Spuren hinterlassen. Abwehrmann Jan Koch soll die Lücke ausfüllen, die durch die Verletzung von Robert Zickert entstanden ist. Zuletzt spielte er in der Regionalliga Südwest.

Der Chemnitzer FC hat auf die schwere Verletzung von Robert Zickert reagiert und sich einen Innenverteidiger geschnappt, der auch schon bei den Himmelblauen aktiv war. Wie der Regionalligist mitteilte, wird Jan Koch den CFC verstärken. Der 27-Jährige kommt von Südwest-Regionalligist SGV Freiberg und unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Über die Ablösemodalitäten wurde nicht bekannt, Koch besaß noch einen Vertrag in Freiberg bis 2024.

Zweieinhalb Jahre hatte Koch bereits das Trikot des Chemnitzer FC getragen.

Jan Koch sieht beim CFC großes Potential

Koch sagte zu seiner Rückkehr: "Ich freue mich sehr wieder zurück zu sein. Ich habe den Weg des CFC in den vergangenen Jahren immer mitverfolgt. Der Club mit seinen Fans und dem Stadion hat großes Potenzial. Jetzt will ich meinen Teil dazu beitragen mit der Mannschaft das Maximum herauszuholen." Der in Wörth an der Donau geborene Abwehrmann spielte im Herrenbereich bereits für die SpVgg Unterhaching, den Chemnitzer FC, den Berliner AK 07, den FC Energie Cottbus und zuletzt Freiberg. Von Januar 2016 bis Juli 2018 trug er das Trikot der Himmelblauen und absolvierte 32 Pflichtspiele in der 3. Liga, dem DFB-Pokal sowie dem sächsischen Landespokal.

