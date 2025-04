Fußball | Regionalliga Aboagye bleibt Rot-Weiß Erfurt erhalten Stand: 02.04.2025 14:31 Uhr

Rot-Weiß Erfurt arbeitet weiter an der Kaderplanung für die Zukunft. Nun verkündeten die Thüringer die Vertragsverlängerung mit Offensivmann Phillip Aboagye.

Phillip Aboagye wird auch über den Sommer hinaus für den FC Rot-Weiß Erfurt auflaufen. Wie der Regionalligist am Mittwoch (2. April) mitteilte, hat sich der Vertrag des offensiven Außenbahnspielers durch die bislang absolvierten Pflichtspieleinsätze automatisch bis 2026 verlängert.

Fabian Gerber: "Wir freuen uns sehr"

"Wir freuen uns sehr, dass Phillip auch in der kommenden Saison Teil unseres Teams sein wird. Seine Vielseitigkeit und sein Einsatz auf dem Platz sind für uns von großem Wert", meinte RWE-Trainer Fabian Gerber. Aboagye stand in der aktuellen Spielzeit in bis dato 21 Regionalliga-Partien auf dem Feld, erzielte dabei sechs Tore und gab drei Vorlagen. Zudem kam er im Thüringenpokal gegen den VfL Meiningen zu einem Kurzeinsatz.



Der 25-Jährige, der im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildet wurde, war im vergangenen Sommer vom SC Wiedenbrück aus der Regionallig West in die Thüringer Landeshauptstadt gewechselt.

SpiO/pm