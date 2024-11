Fußball | Testspiele 1. FC Magdeburg verspielt 2:0-Führung in Hannover Stand: 14.11.2024 14:33 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat die Revanche für die Niederlage in der Liga verpasst. Im Test bei Hannover 96 gaben die Elbestädter eine Führung aus der Hand.

Mit einem 2:2 (2:1) endete der Test des FCM in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Einer guten ersten Halbzeit folgte eine durchwachsene, chancenarme zweite.

Doppelschlag von El Hankouri und Nadjombe reicht nicht

Christian Titz testete im Sturm mit Bryan Teixeira und Aleksa Marusic zwei Spitzen, die bisher kaum zum Zug kamen. Doch das erste Tor gehörte einem Leistungsträger. Mohammed El Hankouri kam im Sechzehner unbedrängt zum Abschluss und zirkelte mit der Innenseite den Ball ins lange Eck (15. Minute). Sechs Minuten später besorgte der auffällige Pierre Nadjombe per Kopf nach einer Nollenberger-Flanke die Kugel unter tatkräftiger Mithilfe von 96-Schlussmann Leo Weinkauf ins Tor. Magdeburg bestimmte die Partie. Nach einer halben Stunde zog Bryan Teixeira ein Solo an, durchschritt das komplette Mittelfeld und legte ab für Nadjombe, dessen Schuss hauchzart am Kasten vorbeirauschte. Fünf Minuten später ging es andersherum, Nadjombe legte per Hacke auf Teixeira, doch auch der Mittelstürmer verfehlte ebenfalls das Tor. Der FCM ließ bis zur Halbzeit noch einige Chancen liegen. Und quasi mit dem Pfiff schoss Andreas Voglsammer, der bereits in der Liga doppelt gegen die Ottostädter traf, den Anschluss aus dem Nichts.

Zur Pause wechselte Magdeburg fünffach und hatte in der Folge Probleme mit mutiger agierenden Hannoveranern. Doch bis zur 80. Minute hielt der FCM die knappe Führung. Dann zog Jessic Ngankam von der Strafraumkante ab. Der stramme, aber nicht gut platzierte Flachschuss rutschte Noah Kruth im Tor der Sachsen-Anhalter durch die Finger und trudelte ins Tor. Dabei blieb es.

Spio