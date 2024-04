Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg stoppt freien Fall, aber trifft auch in Elversberg das Tor nicht Stand: 06.04.2024 15:01 Uhr

Der 1. FC Magdeburg stoppt zwar seine Pleitenserie und bekommt die zuletzt löchrige Defensive dicht, muss sich aber mit einem Remis bei der SV Elversberg zufriedengeben. Joker Teixeira vergibt die größte Chance zum Befreiungsschlag.

Der 1. FC Magdeburg hat nach drei hohen Pleiten in Folge den freien Fall einstweilen gestoppt. Weil die Blau-Weißen aber bereits zum fünften Mal nacheinander ohne eigenen Torerfolg blieben, kam das Team von Cheftrainer Christian Titz nicht über 0:0 bei der SV Elversberg hinaus. Die Möglichkeiten zum Sieg vor 8.864 Zuschauern an der Kaiserlinde waren gerade im zweiten Durchgang vorhanden. Der FCM hat mit nun 32 Punkten nach 28 Spielen aktuell zwei Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz. Am nächsten Wochenende gastiert der Hamburger SV in Magdeburg, ehe der Kellerkracher bei Hansa Rostock ansteht.

Alexander Nollenberger (li.) hatte die einzige Torannäherung des 1. FC Magdeburg vor der Pause.

Bloß kein Risiko – Harmloser FCM vor der Pause

Mit Leon Bell links in der Viererkette und Herbert Bockhorn rechts gegenüber veränderte Titz seine Startelf im Vergleich zur 0:3-Heimniederlage gegen Hannover auf zwei Positionen. Mohammed El Hankouri war gesperrt (5. Gelbe), Jason Ceka musste zunächst auf die Bank. Den Gästen aus Sachsen-Anhalt waren die Rückschläge der vergangenen Wochen anzumerken – ‚Safety First‘ schien die Devise zu lauten, bloß keine folgenschweren Fehler im Spielaufbau.



Zwar war der FCM mit gewohnt viel Ballbesitz ausgestattet, ging dabei jedoch sichtlich risikoarm und gehemmt um. Das hatte zur Folge, dass die Blau-Weißen in den ersten 45 Minuten den Strafraum der Elversberger so gut wie gar nicht betraten. Mittelstürmer Luca Schuler hing mehrheitlich in der Luft. Der einzige Abschluss blieb Alexander Nollenberger nach gutem Flugballzuspiel von Silas Gnaka vorbehalten (35.). Die SVE war etwas zwingender, FCM-Keeper Dominik Reimann musste jedoch nur bei Hugo Vandermerschs Volley mit den Fäusten zur Tat schreiten (27.).

FCM-Joker Bryan Teixeira (li.) hatte die Großchance zur Führung in Elversberg.

Joker Teixeira scheitert an Kristof

Mit Wiederanpfiff trat Magdeburg deutlich mutiger und zielstrebiger auf – ihren Anteil daran trugen vor allem die agilen Joker Tatsuya Ito (46.) und Bryan Teixeira (61.) sowie der nun viel präsentere Baris Atik. Gnakas Versuch aus 18 Metern war der bis dato erste Schuss aufs Tor der Gäste (50.). Aber Elversberg setzte Nadelstiche – Reimann blieb gegen Paul Wanner stabil und fischte dann Luca Schnellbachers freien Kopfball ganz stark von der Linie (50./56.).



Auf der anderen Seite wurde Itos große Gelegenheit geblockt (64.), ehe Teixeira nach der besten FCM-Kombination der Partie über Ito und Atik allein auf weiter Flur am glänzend reagierenden Nicolas Kristof scheiterte (70.). Der SVE-Schlussmann ließ sich auch bei der letzten Magdeburger Gelegenheit durch Ito aus ganz spitzem Winkel nicht überwinden (88.).

Das sagten die Trainer

