Fußball | 2. Bundesliga 1. FC Magdeburg schlägt Darmstadt und klettert auf Rang drei Stand: 02.03.2025 15:37 Uhr

Der 1. FC Magdeburg hat den Sprung auf den Relegationsplatz in der 2. Liga geschafft. Gegen Darmstadt 98 tat sich das Titz-Team lange Zeit schwer und gewann nach furioser zweiter Halbzeit am Ende klar.

Der 1. FC Magdeburg hat den Relegationsplatz drei in der 2. Fußball-Bundesliga erobert. Am Sonntag schlugen die Elbestädter den SV Darmstadt 98 dank einer furiosen zweiten Hälfte mit 4:1 (0:1). Zuvor tat sich das Team von Christian Titz lange schwer. Nach einem Heimfluch von fast einem Jahr gelang der zweite Heimsieg in Folge. In der Tabelle rückte der FCM bis auf einen Punkt an das Führungsduo Hamburger SV und Kaiserslautern heran.

Rasanter Beginn in der Avnet-Arena

Das Spiel begann rasant. Gegen zunächst indisponierte Gastgeber hatten Merveille Papela und Abwehrkante Aleksandar Vukotic die Gäste-Führung auf Fuß (3.) und Kopf (4.). Da wollte sich Magdeburg auch nicht lumpen lassen: Torjäger Martijn Kaars setzte sich durch und scheiterte volley an der Nase von Darmstadts Schlussmann Marcel Schuhen (6.). Der musste danach kurz behandelt werden. Dann ließ das Team von Florian Kohlfeldt den FCM kommen. Die Elbestädter agierten bemüht, aber es fehlten zumeist Tempo, Ideen, Genauigkeit und Durchsetzungsvermögen.

Rückstand nach einer halben Stunde

Den gefährlicheren Eindruck machten die Gäste bei ihren Kontern. Einen davon nutzten sie: Nach Vorarbeit von Jean-Paul Boetius über rechts überwand der Schotte Fraser Hornby Mohammed El Hankouri artistisch und traf (29.). Die beste Gelegenheit vergab Xavier Amaechi. Nach eine Einzelaktion scheiterte er aus 17 Metern an Schuhen, auch wenn er den fast überrascht hätte (44.). Angesichts von 4:9-Torschüssen war das Resultat nicht unverdient. Der FCM machte aus 64 Prozent Ballbesitz zu wenig.

Wie schon die erste Hälfte begann auch die zweite mit Druck von Darmstadt. Reimann faustete bei einem Abschluss von Bueno die Kugel weg (48.), dann war er bei einem Hornby-Schuss aus zwölf Metern auf dem Posten (51.). Der Spanier Bueno hatte da reichlich Platz auf der linken Seite. Silas Gnakas Versuch aus 18 Metern stellte Schuhen vor kleine Probleme (50.).

Vor der Pause tat sich der FCM schwer.

Drei FCM-Tore in acht Minuten



Danach wendete sich das Blatt: Auslöser war ein Traumsolo von Livan Burcu, der den freien Amaechi bediente (56.). Burcu (58.) und Amaechi (59.) hätten fast nachgelegt. Der der vor der Saison von Darmstadt umworbene Offensivakteur Burcu ließ sich dann in der 73. Minute nicht bitten. Nach klasse Angriff über links netzte er ein. Fünf Minuten später erhöhte Joker Abu-Bekir El-Zein. Und dann war auch noch Mittelstürmer Kaars erfolgreich, der einen Fehler von Schuhen entschlossen ausnutzte (81.) Damit setzte er sich wieder an die Spitze der Zweitliga-Torjägerliste. Mit drei Treffern in acht Minute hatte der FCM die Partie gegen die Lilien gedreht.

Applaus von Livan Burcu, der zum FCM-Matchwinner wurde

Nun warten Fürth und der Hamburger SV

Weiter geht es für das Titz-Team am Sonnabend (13:00 Uhr) bei Mittelfeldklub Greuther Fürth. Dann geht es gegen den Hamburger SV.

cke