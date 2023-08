DBB-Auswahl glänzt bei EM "Dann kann etwas Großes entstehen" - Voigtmanns Optimismus Stand: 30.08.2023 16:25 Uhr

Noch nie startete die DBB-Auswahl mit drei Siegen in eine Weltmeisterschaft. Durch die überzeugenden Vorrunden-Auftritte auf Okinawa mausert sich das Herbert-Team so langsam zum Medaillenkandidaten. Auch Center Johannes Voigtmann aus Eisenach schwärmt - und warnt vor den nächsten Gegnern.

Gastgeber Japan problemlos auf Distanz gehalten, die mit gleich neun NBA-Profis gespickten Australier in die Knie gezwungen und auch Finnland um Lauri Markkanen deutlich geschlagen – die DBB-Auswahl ist auf der Pazifikinsel Okinawa unter den Augen von Legende Dirk Nowitzki mit beeindruckenden Leistungen in die 2. Runde der Weltmeisterschaft in Asien eingezogen.



"Ich glaube, wenn wir alles, was wir beeinflussen können, auf einem extrem hohen Niveau machen, dann haben wir die Chance, richtig weitzukommen", meint Center-Routinier Johannes Voigtmann am spielfreien Mittwoch (30. August) voller Zuversicht im Gespräch mit Sport im Osten.

Trotz drei Siegen noch "Verbesserungspotenzial"

Aber nicht allein die sportlichen Auftritte der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert bringen den gebürtigen Eisenacher ins Schwärmen, sondern vor allem "die Art und Weise", unterstreicht er. "Wir funktionieren als Team und haben trotz der drei Siege noch Verbesserungspotenzial", meint der 30-Jährige.

"Du kannst dich auf deine Nebenleute verlassen, das gibt dir Sicherheit – gerade wenn du selbst mal keinen guten Tag hast, dann liefern sie für dich ab." Die Mannschaft um ihren bis dato bestens aufgelegten Kapitän und Anführer Dennis Schröder (19,7 Punkte und 5,7 Vorlagen) scheint nach dem Gewinn der EM-Bronzemedaille vor begeisterter Heimkulisse in Köln und Berlin im Vorjahr bereit für den nächsten großen Wurf.

Lob für Bundestrainer Gordon Herbert

"Wir haben einen super tiefen Kader, eine super Teamchemie, jeder hat sich für den anderen gefreut und aufgeopfert. Das ist eine Dynamik, die du im Teamsport brauchst – du brauchst Leute, die sich füreinander freuen und kämpfen. Das klingt abgedroschen, aber dann kann etwas Großes entstehen", betont Voigtmann.

Wegbereiter dieser phänomenalen Entwicklung ist Coach Herbert. Voigtmann, der nach seinen Anfangsjahren bei Science City Jena schon in Frankfurt unter dem Kanadier spielte, stellt nicht allein das "Basketballfachliche" des 64-Jährigen heraus. Genauso habe Herbert ein "extremes Händchen dafür", eine Mannschaft zu formen, Spieler zu motivieren und vor allem auch diejenigen wertzuschätzen, "die jetzt nicht vielleicht 25 Punkte machen."

Voigtmanns Aufgabe: "Ein bisschen dirigieren"

Spieler also wie eben auch der 2,11 Meter lange Thüringer, der auf den "Big Man"-Positionen neben den NBA-Akteuren Daniel Theis (Indiana) und Moritz Wagner (Orlando) einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg trägt. In seinen bislang 19 Minuten pro Spiel lieferte Voigtmann als robuster Allrounder mit gutem Auge und starker Trefferquote (Durchschnittlich 6 Punkte bei 58,3 Prozent aus dem Feld, 6 Rebounds sowie 3,3 Assists) auf beiden Seiten des Feldes ab.

Darüber hinaus spielt "gerade meine Erfahrung im europäischen Basketball eine Rolle. Es ist ein bisschen auch meine Aufgabe zu dirigieren", erklärt der mit Olimpia Milano frisch gekürte italienische Meister seine Aufgabe abseits von reinen Statistiken und ergänzt verschmitzt: "Ich bin natürlich auch relativ groß, deshalb sehe ich auch viel."

Georgien und Doncic' Slowenen warten – Hoffen auf Wagner

Als nächstes Etappenziel haben Johannes Voigtmann und Kollegen die K.o.-Runde im philippinischen Manila vor Augen. Dafür müssen die Deutschen in den am Freitag (1. September) und Sonntag (3. September) anstehenden Zweitrunden-Duellen gegen Georgien sowie Slowenien um Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks bestehen. "Wir dürfen auf keinen Fall denken, dass wir schon im Viertelfinale sind", warnt Voigtmann und verweist auf die erst hochgehandelten und dann vorzeitig ausgeschiedenen Franzosen.



Ein Fragezeichen steht dabei noch hinter dem zweiten Wagner-Bruder Franz. Der NBA-Shootingstar aus Orlando hatte eine Knöchelverletzung aus dem Japan-Spiel davongetragen. Voigtmann sagt: "Wir hoffen natürlich alle, dass er zurückkommt. Er ist ein extrem guter Spieler, der uns noch einmal eine ganz andere Variabilität gibt und in unseren Plänen eine große Rolle spielt.

