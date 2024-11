Weltklasse-Tischtennis-Turnier WTT Champions: Ovtcharov schlägt in Frankfurt auf Stand: 05.11.2024 09:02 Uhr

Die besten Tischtennis-Spieler und -Spielerinnen der Welt duellieren sich seit Sonntag in der Frankfurter Ballsporthalle beim WTT Champions. Nun greift Dimitrij Ovtcharov als letzter deutscher Teilnehmer ein.

Von Carsten Schellhorn

Das Weltklasse-Tischtennis-Turnier in der Frankfurter Ballsporthalle hat für die deutschen Top-Spieler durchwachsen begonnen. Während der EM-Zweite Benedikt Duda (Bergneustadt) und der ehemalige Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) beim WTT Champions in Frankfurt bereits das Achtelfinale erreicht haben, schied zum Turnierstart am Sonntag mit Patrick Franziska der Weltranglisten-Zehnte aus dem südhessischen Bensheim bereits aus.

Am Dienstagabend geht nun Routinier Dimitrij Ovtcharov, der in der Bundesliga für den TTC Fulda-Maberzell aktiv ist, als letzter Deutscher an die Platte. Ovtcharov, aktuell 18. der Weltrangliste, hat es in seinem Erstrunden-Match bei den WTT Champions mit dem Engländer Liam Pitchfort zu tun. Pitchfort rangiert lediglich auf Rang 58 der Weltrangliste, könnte vom zweimaligen Europameister also zu packen sein.

Olympia- Senkrechtstarterin Annett Kaufmann mit Debüt

Am Dienstag geht es auch für den deutschen Shooting Star bei den Olympischen Sommerspielen in Paris, Annett Kaufmann, erstmals in Frankfurt an die Platte des 500.000-Dollar-Turniers. Die erst 18 Jahre alte Kaufmann hatte durch zahlreiche Siege die deutschen Tischtennis-Frauen beim Olympischen Turnier bis ins kleine Finale um Bronze geführt, welches Deutschland dann aber gegen Südkorea verlor.

In Frankfurt steht sie am Dienstagabend allerdings vor einer äußerst schweren Aufgabe. Kaufmann als 48. der Weltrangliste hat es in der Ballsporthalle mit der Nummer sechs, der Chinesin Qian Tianyi, zu tun. Zuvor am Nachmittag spielt für Deutschland bereits Xiaona Shan, die beste deutschen Tischtennis-Spielerin Nina Mittelham (Berlin) war bereits am Montag aus dem Wettbewerb ausgeschieden.