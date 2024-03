WM in Winterberg WM in Winterberg: Silber und Bronze für Hessens Bob-Asse Kalicki und Nolte Stand: 02.03.2024 16:57 Uhr

Die Saison dominiert, aber im wichtigsten Rennen des Jahres nicht gewonnen: Hessens Bob-Stars Kim Kalicki und Laura Nolte mussten sich am Samstag bei der WM in Winterberg mit Rang zwei und drei zufrieden geben.

Deutschland hat am Samstag in Winterberg Gold im Zweierbob gewonnen, doch aus hessischer Sicht war das Ergebnis trotzdem eine Überraschung. Denn die Dominatorinnen der Saison, Kim Kalicki aus Wiesbaden (zwei Saisonsiege) und Laura Nolte aus Frankfurt (vier Saisonsiege), mussten sich bei der WM ihrer Teamkollegin Lisa Buckwitz und Anschieberin Vanessa Mark geschlagen geben. Die neue Weltmeisterin siegte vor Nolte sowie ihrer Anschieberin Deborah Levi und Kalicki (mit Leonie Fiebig).

Buckwitz hatte bereits in den ersten Läufen am Freitag die Führung übernommen und behielt auch am Samstag die Nerven. Nolte schaffte zwar im 4. Lauf noch einen Bahnrekord, es blieb aber bei Rang zwei. Kalicki hatte dagegen im 3. Lauf erneut Probleme in der ersten Kurve und verlor bereits hier zu viel Zeit.