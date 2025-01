Eintracht verliert Topstürmer Omar Marmoush wechselt von Eintracht Frankfurt zu Manchester CIty Stand: 23.01.2025 10:12 Uhr

Eine Überraschung ist es nicht mehr, für Eintracht Frankfurt dennoch sportlich ein herber Schlag: Torjäger Omar Marmoush zieht zu Manchester City weiter, für die Hessen gibt es reichlich Schmerzensgeld.

Was sich seit Tagen und mittlerweile fast schon Wochen angedeutet hat, ist nun auch offiziell: Omar Marmoush verlässt Eintracht Frankfurt nach anderthalb Jahren und wechselt in die Premier League zu Manchester City. Das teilte die Eintracht am Donnerstag mit. "Omar ist mit dem Wechselwunsch an uns herangetreten und hat dabei betont, dass es für ihn womöglich eine einmalige Chance ist, bei einem absoluten Topklub in der Premier League zu spielen", sagte Sportvorstand Markus Krösche.

Marmoush nur schwer zu ersetzen

Marmoush, der in 67 Spielen für die Hessen an 57 Toren beteiligt war, hinterlässt eine große Lücke im Frankfurter Sturm. Zumindest das Konto wird aber voller: Dem Vernehmen nach zahlt City für den 25 Jahre alten Ägypter eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro, inklusive Boni können daraus sogar gute 80 Millionen Euro werden. Die Eintracht hatte Marmoush im Sommer 2023 ablösefrei aus Wolfsburg geholt. Der Ägypter unterschrieb in Manchester einen Vertrag bis 2029.

Nach der Partie gegen Borussia Dortmund, bei der Marmoush schon nicht mehr mitgewirkt hatte, hatte sich der Angreifer bereits emotional beim Eintracht-Publikum verabschiedet. "Er bleibt in Frankfurt immer herzlich willkommen", sagte Sportvorstand Krösche nun zum Abschied.

Wer Marmoush im Angriff ersetzt und künftig an der Seite von Hugo Ekitiké für die Tore sorgen soll, ist noch nicht klar. Als heißester Kandidat wird aktuell Elye Wahi von Olympique Marseille gehandelt, auch Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes oder der Däne Mathias Kvistgaarden sind weiter im Rennen.

City in der Krise

Für Manchester soll der dribbelstarke Ägypter neben Superstar Erling Haaland ein Gesicht der Rehabilitation in der zweiten Saisonhälfte werden. Monatelang steckten die Citizens in einer Ergebniskrise und mussten ihre Titelambitionen in der Premier League vorerst begraben. Mit einer Aufholjagd muss der Tabellenvierte Schadensbegrenzung betreiben und erst einmal die Champions-League-Qualifikation sichern.