Landung in Frankfurt, Unterkunft in Taunusstein Ukrainische Fußball- Nationalmannschaft auf dem Weg nach Frankfurt und Taunusstein Stand: 12.06.2024 12:03 Uhr

Kurz vor dem Auftakt der Fußball-EM wollen junge Geflüchtete die ukrainische Nationalmannschaft bei ihrer Ankunft in Frankfurt empfangen. Danach geht es für die Spieler weiter nach Taunusstein.

Die Fußball-Nationalmannschaft der Ukraine soll am Mittwochmittag auf Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt landen. Kultusminister Armin Schwarz (CDU) will sie den Angaben nach als Vertreter der hessischen Landesregierung auf dem Rollfeld begrüßen. Auch der ukrainische Generalkonsul Vadym Kostiuk und eine Lehrerin des von Russland überfallenen Landes wollen die Mannschaft empfangen.

Nach Angaben des Kultusministeriums werden ein Mädchen und ein Junge den Fußballern "einen Unterstützerbrief übergeben, in dem im Namen aller aktuell 20.000 Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in hessischen Schulen den Nationalspielern Glück und sportlicher Erfolg für das EM-Turnier gewünscht wird".

Faeser: "Zeichen, das weit über Sport hinausreicht"

Das Ministerium teilte weiter mit: "Die Gruppe der Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine an hessischen Schulen ist größer als die Gruppe aller in den vergangenen zwei Jahren geflüchteten Schülerinnen und Schüler aus den zehn weiteren häufigsten Herkunftsländern zusammen."

Mehr als 300 Lehrerinnen und Lehrer aus dem Kriegsland unterrichten an Schulen in Hessen. Nach den Sommerferien soll Ukrainisch auch als zweite Fremdsprache an ausgewählten Schulen im Bundesland in einem Schulversuch angeboten werden.

Minister Schwarz wünschte der ukrainischen Mannschaft viel Erfolg bei der EM: "Der Fußball kann helfen, den Ukrainern in schweren Zeiten ein bisschen Ablenkung zu geben." Die in Hessen wohnende Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte kürzlich betont: "Von der Teilnahme der Ukraine an der Euro 2024 geht ein Zeichen aus, das weit über den Sport hinausreicht: Die Ukraine gehört zu Europa."

Öffentliches Training in Wiesbaden

Die ukrainische Mannschaft fährt nach der Landung in Frankfurt weiter nach Taunusstein-Neuhof (Rheingau-Taunus), wo sie ihr Trainingscamp aufschlägt. Die Spieler übernachten im Légère Hotel. Dort wurden im Vorfeld Sicherheitschecks und Umbauarbeiten gemacht: Aus zwei Konferenzräumen entstand ein großer Fitnessraum, die Geräte dafür schickte der Deutsche Fußballbund.

Am Donnerstag um 11 Uhr wollen sie ein Training im Stadion in Wiesbaden vor Zuschauern absolvieren. Die öffentliche Trainingseinheit wurde vom Taunussteiner Halberg nach Wiesbaden verlegt, weil dort ist mehr Platz ist. Die Stadt rechnete mit 5.000 Neugierigen. Am Samstag soll in Taunusstein ein Fan-Fest in der Silberbachhalle stattfinden.

Schutz für ukrainische Nationalmannschaft

Innenminister Roman Poseck (CDU) sagte: "Wir freuen uns, dass wir Gastgeber der Ukraine sind, denn wir fühlen uns mit der Ukraine als Bundesland Hessen sehr eng verbunden." Es sei für die Ukraine eine besondere Fußball-Europameisterschaft. Er fügte hinzu: "Es ist auch aus Sicherheitsgesichtspunkten eine besondere Nationalmannschaft." Das sei in das Sicherheitskonzept mit einbezogen.

Frankfurts Polizeipräsident Stefan Müller sagte, es gebe ein "spezielles Schutzkonzept für die ukrainische Nationalmannschaft, zur Unterbringung in Taunusstein, aber auch den Wegstrecken zum Training und auch zu den Spielen". Einzelheiten nannte er nicht.

Sicherheitskonzept mit Drohnen-Verbot

Die Fußball-EM in Deutschland beginnt an diesem Freitag mit dem Eröffnungsspiel in München. Die Ukraine trifft in der Gruppe E auf Belgien, Rumänien und die Slowakei. Die Mannschaft hatte sich erst in letzter Sekunde für die EM qualifiziert. Sie war schon kurz in Deutschland, für ein Testspiel gegen die deutsche Nationalmannschaft in Nürnberg am Montag vergangener Woche.

Im Frankfurter Stadion findet das erste EM-Spiel am Montag statt, die Slowakei trifft auf Belgien. Für die fünf Spiele in der Stadt gilt ein aufwändiges Sicherheitskonzept. Über dem Stadion gilt dann ein Drohnen-Verbot. Auch in der Fan-Zone am Main oder am Team-Camp der Ukrainer in Taunusstein ist es verboten, Drohnen fliegen zu lassen.