Trainingslager in den USA Trainingslager in den USA: Das ist der Sommerfahrplan von Eintracht Frankfurt

Trainingslager in den USA: Das ist der Sommerfahrplan von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt bereitet sich im Sommer in den USA auf die neue Saison vor. Testspiele in der Heimat gibt es aber auch - und einen echten Leckerbissen gegen eine spanische Mannschaft.

Nach der Saison ist vor der Saison, und so steht auch schon der Sommerfahrplan für Eintracht Frankfurt fest. Die Hessen starten am 8. Juli ins Training. Am Montag, 8. Juli, und Dienstag, 9. Juli, sind zunächst Leistungstests geplant. Das erste Mannschaftstraining soll am Mittwoch, 10. Juli, stattfinden. Am Samstag, 20. Juli, steht der erste Test gegen den Kreisoberligisten TSV 1873 Heusenstamm an.

Anstatt nach Österreich zu fahren, wie in den letzten Jahren, hält die Eintracht ihr Trainingslager in diesem Jahr in Louisville, Kentucky, in den Vereinigten Staaten ab. Abflug ist am Montag, 22. Juli, zurück geht es am Samstag, 3. August. In den USA wird die Eintracht auch zwei Testspiele absolvieren. Am Donnerstag, 25. Juli, 19.30 Uhr Ortszeit, in Juárez gegen den mexikanischen Erstligisten FC Juárez. Am Dienstag, 30. Juli, treffen die Hessen auf Gastgeber Louisville City FC.

Testspiel gegen Valencia

Zurück in Deutschland spielt die Eintracht am Mittwoch, 7. August, am Bornheimer Hang das Derby gegen den FSV Frankfurt. Beide Vereine feiern in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Der Anpfiff erfolgt um 18 Uhr. Am Samstag, 10. August, testet die Eintracht abschließend gegen Valencia CF.

Ernst wird es dann im Anschluss. Die Partien im DFB-Pokal finden zwischen dem 16. und 19. August statt, der Auftaktspieltag der Bundesliga vom 23. bis 25. August.

Der Sommerfahrplan der Eintracht im Überblick