Nominierung für Tor des Monats Tor des Monats: Marburger Amateurkicker konkurriert jetzt mit Kane und Marmoush Stand: 14.12.2024 09:04 Uhr

n der Hessenliga spielen und doch mit Harry Kane und Omar Marmoush um eine Trophäe kämpfen? Ein spektakulärer Fallrückzieher macht das für einen Spieler des VfB Marburg möglich.

Von Henning Middeldorf

Es ist die 90. Minute im Hessenliga-Duell zwischen Türk Gücü Friedberg und dem VfB Marburg. Die Gäste liegen mit 2:3 hinten, per Standard bekommen sie noch einmal eine letzte Chance auf den Ausgleich. Aber die Freistoßflanke verunglückt, der Ball fliegt irgendwo im Strafraum durch die Luft. Nur noch Marburgs Defensivmann Mica Hendrich steht in der Nähe. Und was der dann macht, sorgt nicht nur an der Lahn für Unglauben.

Der 23-Jährige – noch nie ein großer Torhüterschreck gewesen - postiert sich mit dem Rücken zum Tor und setzt zum Fallrückzieher an! Und wie es in so verrückten Spielen eben passiert, senkt sich die Kugel aus einem scheinbar unmöglichen Winkel perfekt über den Keeper ins lange Eck. Ein Tor, wie man es eben nur in der 90. Minute schießen kann.

Und ein Tor, welches dem Torschützen nun eine Nominierung zum Tor des Monats eingebracht hat! Zusammen mit Treffern von Harry Kane, Omar Marmoush, der Kölnerin Laura Vogt und Maximilian Krauß von Energie Cottbus zählt die Sportschau das Tor von Mica Hendrich zu den fünf schönsten Treffern des Monats November.

Der erste Fallrückzieher landet im Netz

"Mit solchen Spielern verglichen zu werden, ist natürlich unfassbar", sagt der Torschütze im Gespräch mit dem hr-Sport über seine Nominierung. "Im Training war das in den vergangenen Wochen natürlich das Hauptthema. Von überall her bekomme ich jetzt Sprüche", so Mica Hendrich.

Noch nie habe er einen Fallrückzieher in einem Spiel überhaupt versucht, sagt der 23-Jährige. "Aber als der Ball hoch in den Strafraum flog, wusste ich einfach, dass ich den per Fallrückzieher nehmen muss. Die Situation ist wie in Zeitlupe abgelaufen."

Als der Ball seinen Fuß verließ, habe er direkt ein gutes Gefühl gehabt, sagt Hendrich. "Beim Jubel habe ich dann alle Emotionen rausgelassen. Es war ja noch dazu ein extrem wichtiges Tor", so der defensive Mittelfeldspieler.

Gewinnt am Ende doch Marmoush?

Ob Mica Hendrichs Bilderbuchtreffer nun auch zum Tor des Monats gewählt wird – aufgrund der namhaften Konkurrenz noch ungewiss. "Von der Schönheit des Tores kann ich mit den anderen mithalten", sagt der Marburger. "Aber was die Popularität angeht, sind Kane und Marmoush natürlich auf einem anderen Niveau", findet Hendrich.

Umso kräftiger muss der 23-Jährige nun in seinem Bekanntenkreis die Werbetrommel rühren – noch bis zum 21. Dezember kann auf sportschau.de für das Tor des Monats November abgestimmt werden, Für den Fall, dass er die Auszeichnung nicht gewinnt, hat Mica Hendrich einen klaren Favoriten auserkoren: "Omar Marmoushs Freistoß gegen Prag. Den kannst du halt einfach nicht besser schießen."