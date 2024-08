SVWW in der 3. Liga SV Wehen Wiesbaden in Verl: Eine "große Aufgabe" zum Saisonstart Stand: 02.08.2024 11:09 Uhr

Für Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden geht es mit dem Spiel in Verl in der 3. Liga los. Personell sind dabei noch einige Fragen offen.

Gut zwei Monate ist es her, dass beim SV Wehen Wiesbaden die Tränen flossen. Abstieg in der Relegation gegen Jahn Regensburg, nach nur einem Jahr wieder zurück in die 3. Liga. Die startet für den SVWW nun am Samstag (14 Uhr) mit dem Auswärtsspiel in Verl.

Döring: "Sind gut gewappnet"

"Die Vorbereitung war mit Auf und Abs, auch die eine oder andere Turbulenz mit dem ausgefallenen Südafrika-Trainingslager, aber wir haben das Beste daraus gemacht und sind gut gewappnet für den Saisonauftakt", fasste Trainer Nils Döring im vereinsinternen Interview zusammen.

Der 44-Jährige geht in seine erste Saison als Chefcoach, nachdem er als Interimslösung zum Ende der letzten Spielzeit den Abstieg nicht verhindern konnte. "Wenn man sechs Wochen auf einen Spieltag hinarbeitet, kribbelt es sehr. Die Vorfreude ist da."

Wer spielt, wer ist noch angeschlagen?

Personell sind vor der Partie noch einige Fragen offen. Während bei der Generalprobe gegen den FC Metz am vergangenen Samstag (0:2) zahlreiche Akteure angeschlagen gefehlt haben, fallen laut Döring nur Emanuel Taffertshofer (Muskelverletzung), Fatih Kaya (Sprunggelenksverletzung), Nico Rieble (muskuläre Probleme) und Nassim El Ouarti (Aufbautraining) in Verl aus. Der Verein meldete im Anschluss auch noch Ryan Johansson (Muskelfaserriss) als sicheren Ausfall.

Ob die zuletzt geschonten Fabian Greilinger, Ole Wohlers und Nikolas Agrafiotis schon wieder bei 100 Prozent und damit Startelf-Kandidaten sind, verriet der Trainer im Vereinsinterview nicht.

Hübner hinterlässt guten Eindruck

Nicht festlegen wollte sich Döring darauf, ob Rückkehrer Florian Hübner in Verl auf dem Platz stehen wird. "Da werde ich das Gespräch mit dem Spieler suchen. Er hat zwei Einheiten absolviert und einen guten Eindruck hinterlassen."

Einen guten Eindruck hat laut Döring auch Gegner Verl in der Vorbereitung hinterlassen, wo das Team starke Testspielergebnisse erzielte. "Da kommt eine große Aufgabe auf uns zu." Der SVWW kann dabei zeigen, dass er den Abstieg endgültig weggesteckt hat und wieder angreifen will.