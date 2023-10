Stimmen zum Eintracht-Sieg Stimmen zum Eintracht-Sieg: "Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen" Stand: 08.10.2023 22:22 Uhr

Eintracht Frankfurt schlägt Heidenheim und pustet einmal mächtig durch. Nach dem Spiel ist allen die Erleichterung anzumerken, ein kleines Manko wird dennoch gefunden. Die Stimmen zum Spiel.

Eintracht Frankfurt hat in der Bundesliga-Saison den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Heidenheim gewannen die Hessen am Sonntag mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Hugo Larsson (39. Minute) und Ansgar Knauff (72.).

Dino Toppmöller: "Uns ist allen ein Stein vom Herzen gefallen. Wenn man einfach sieht, wie viel die Jungs investieren, das ist einfach unglaublich. Wir sind heute wieder 125 Kilometer gelaufen nach einem extrem anstrengenden Spiel am Donnerstag. Die Jungs nehmen die Widerstände an und deshalb bin ich so froh, dass sie sich endlich belohnt haben für den enormen Aufwand. Wir hatten heute nach vorne ganz gute Aktionen und Torchancen. Der Sieg war am Ende hochverdient und ich bin total stolz. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir noch ganz viel Freude mit den Jungs."

Kevin Trapp: "In aller Wut und Enttäuschung, die wir hatten, muss man natürlich versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Spielerisch haben wir da weitergemacht, wo wir am Donnerstag aufgehört haben, weil es da ein gutes Spiel war. Wir haben uns wieder unheimlich viele Chancen herausgespielt. Wenn man den Finger in die Wunde legen will, dann ist die Chancenverwertung heute nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Am Ende ist aber wichtig, dass wir die Chancen haben. Wir haben uns den Sieg erarbeitet. Das tut gut. Ich glaube, dass wir viele lachende Gesichter in den nächsten zwei Wochen sehen werden."

Markus Krösche: "Es war wichtig, dass wir heute gewinnen. Wir sind schwierig reingekommen. Über die 90 Minuten haben wir aber verdient gewonnen und hätten vielleicht auch noch höher gewinnen können. Wir haben das heute gut gemacht, die Erleichterung ist groß. Es war ein Schritt nach vorne. Den Weg, den wir gehen, ist mit jungen Spielern. Da wird es auch immer wieder Rückschläge geben, aber wir geben ihnen Zeit. Der Sieg war für das Gefühl wichtig."

Ansgar Knauff: "Es war ein tolles Gefühl, vor der Kurve wieder ein Tor zu schießen. Ich hatte eine schwere Zeit hinter mir. Der Sieg tat uns gut, wir gehen mit einem positiven Gefühl in die Länderspielpause. Wir sind auf einem guten Weg. Schon das Spiel am Donnerstag müssen wir eigentlich gewinnen. Wir stehen als Team zusammen und haben heute eine gute Reaktion gezeigt."

Hugo Larsson: "Es ist ein tolles Gefühl, mein erstes Tor geschossen zu haben - gerade hier vor den Fans. Ich bin sehr glücklich und dankbar gegenüber Dino Toppmöller, dass er mir die Chance gibt, zu spielen. Wir sind in einer Entwicklung und machen es immer besser. In diesem Spiel waren die ersten 60 Minuten genau die richtige Richtung. Der Sieg war sehr wichtig für die Zukunft."

Frank Schmidt (Trainer Heidenheim): "Wir haben es am Anfang verpasst, in Führung zu gehen. Das hätte uns gutgetan. Wir haben uns nie aufgegeben. Es war am Ende aber auch verdient für Eintracht Frankfurt."