Stimmen zum Eintracht-Sieg Stimmen zum Eintracht-Sieg: "Da ist hier das Dach weggeflogen"

Eintracht Frankfurt besiegt in allerletzter Sekunde Borussia Mönchengladbach und feiert einen so fulminanten wie versöhnlichen Jahresabschluss. Nach dem Spiel überwiegt die Erleichterung, außerdem war da ja noch etwas mit einem prominenten möglichen Neuzugang. Die Stimmen des Spiels.

Die Eintracht hat sich mit einem fulminanten Comeback-Sieg in die Winterpause verabschiedet. Im letzten Spiel des Kalenderjahres 2023 gewannen die Frankfurter am Mittwochabend gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 (0:1). Den Treffer von Maximilian Wöber (27.) konnten Aurelio Buta (90.+2) und Robin Koch (90.+7) noch spät ausgleichen.

Robin Koch: "Das dauert glaube ich noch ein bisschen, bis man das verarbeitet hat. Eigentlich waren wir alle platt. Aber es gibt nichts Schöneres als Weihnachts-Abschluss. Beim Tor habe ich mich irgendwie reingeschmissen. Ich habe das Ergebnis erst gehört, bevor ich es gesehen habe. Denn was dann hier los war, war Wahnsinn mit unseren Fans. Da ist hier das Dach weggeflogen. Wir wollten heute noch einmal alles reinschmeißen. Das war ein perfekter Abschluss."

Markus Krösche: "Die Jungs haben sich das heute einfach verdient. Es war insgesamt kein einfaches Spiel. Wir haben uns lange schwergetan. Die Mannschaft hat sich belohnt. Wir haben nach der Hinrunde eine ordentliche Punktzahl. Es war für die Jungs nicht leicht in den vergangenen Wochen. Es freut mich für alle sehr."

Zu Donny van de Beek: "Donny ist ein Spieler, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, bei uns in der Rückrunde zu spielen."

Donny van de Beek

Dino Toppmöller: "Ich glaube, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, hat man eine gewisse Müdigkeit schon gemerkt. Wir haben in der Halbzeit nochmal gesagt: 'Jungs, alles raushauen - danach ist frei. Wir wollen jetzt noch mal über 45 Minuten über die Grenzen hinausgehen.' Das haben die Jungs unfassbar gut gemacht. Ich bin unheimlich stolz auf sie, denn das, was sie jetzt in den letzten Monaten geleistet haben, ist unglaublich. Das ist das schönste Geschenk, was die Jungs sich selbst, dem Trainerteam und den Fans machen konnten."

Mario Götze: "Am Ende war das heute ein Willensakt, harte Arbeit und viel Energie. Das war wichtig als Abschluss. Im Fußball entscheiden Kleinigkeiten. Der Platzverweis hat uns zum Beispiel einen Push gegeben."

Gerardo Seoane (Trainer Mönchengladbach): "Wir sind natürlich enttäuscht, wenn man so ein Spiel in den letzten Minuten verliert. Wir haben lange Zeit viele Dinge gut gemacht. Das ist sehr ärgerlich. Wir müssen aus diesen Erfahrungen lernen. Wir hoffen, dass wir in der Rückrunde einiges besser machen können."