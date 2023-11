Stimmen zum Lilien-Remis Stimmen zu Darmstadt-Mainz: "Das war kein Fußball-Leckerbissen" Stand: 11.11.2023 18:23 Uhr

Nach dem mageren 0:0 von Darmstadt 98 gegen Mainz 05 freuen sich beide Seiten zumindest über ihre Abwehrleistung. Die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 hat in Abwesenheit von Trainer Torsten Lieberknecht unentschieden gespielt: Gegen den 1. FSV Mainz 05 gab es am Samstag in einem schwachen Bundesliga-Spiel ein 0:0.

Marcel Schuhen: "Das war kein Fußball-Leckerbissen. Das Spiel hat den Zuschauern bestimmt nicht so viel Spaß gemacht. Aber darum geht es manchmal nicht. Wir haben in den letzten Wochen auch mal schönen Hurra-Fußball gezeigt. Der ist uns aber auch mal um die Ohren geflogen. Heute ging es nur ums Ergebnis. Beide Mannschaften wollten nicht richtig ins Risiko gehen. Ovid hat uns gut aufs Spiel vorbereitet. Er ist sehr aufgeräumt, ruhig, mit guter Ansprache und hat taktisch die richtigen Sachen gesagt."

Ovid Hajou: "Wir können auf jeden Fall mit dem Ergebnis leben. Wir hätten den Dreier gerne mitgenommen. Wir haben am Ende sehr offensiv gewechselt, es gab dann noch die ein oder andere Torchance für uns. Da haben wir eher am Dreier geschnuppert als die Mainzer. Es ist unser erstes Bundesliga-Spiel, das wir zu null gespielt haben. Wir waren auch während des Spiels mit Torsten in Kontakt und haben in der Pause telefoniert."

Dominik Kohr (Mainz): "Zum Ende hin ist es ein bisschen glücklich, aber wir hatten auch Chancen, das Spiel zu gewinnen. Für uns ist es das zweite Spiel zu null, unsere Tendenz ist steigend. Der Plan, den wir hatten, ist weitesgehend aufgegangen. Wir können mit dem Punkt zufrieden sein. Wenn Darmstadt das Spiel gewonnen hätte, wären sie uns davongezogen. Wir haben trotzdem kein Angsthasenfußball gespielt."

Jan Siewert (Trainer Mainz): "Wir haben in zwei Spielen zweimal die Null gehalten, hatten auch die besseren Chancen, das Spiel zu gewinnen. Aber der Mut mit dem Ball hat in den finalen Abschlussaktionen gefehlt. Weil wir im Abstiegskampf stecken, ist es richtig, dass wir mit dem Punkt unzufrieden sind. Wir hätten eher drei gebraucht."