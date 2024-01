Abschlussspringen in Bischofshofen Stephan Leyhe hofft auf doppelte Feier nach Finale der Vierschanzentournee Stand: 06.01.2024 12:03 Uhr

In Bischofshofen steht das Finale der Vierschanzentournee an. Der Willinger Stephan Leyhe ist dabei und will im Anschluss nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch den Gesamtsieg von Teamkollege Andreas Wellinger feiern.

Die Paul-Ausserleitner-Schanze in Bischofshofen ist am Samstagnachmittag der Austragungsort für ein spannendes Finale der Vierschanzentournee. Spannend deshalb, weil Andreas Wellinger Chancen auf den ersten deutschen Gesamtsieg seit 22 Jahren hat.

"Es wird ein sehr, sehr spannendes Finale - mit dem Happy End für uns", sagte Wellingers Teamkollege Stephan Leyhe am Freitag am ARD-Mikrofon zuversichtlich. Der 32-jährige Willinger (Upland) ist beim Tournee-Finale ebenfalls dabei. Trotz schwieriger Bedingungen überstand Leyhe die Qualifikation in Bischofshofen.

"Zwei Feten zusammenlegen"

Damit machte er sich selbst ein Geschenk und das passend zu seinem Geburtstag am Freitag. Dieser soll nach dem Finale gefeiert werden - am besten zusammen mit dem Gesamtsieg von Zimmerkollege Wellinger: "Wenn er gewinnt, dann können wir zwei Feten zusammenlegen und dann wird es umso größer", sagte Leyhe mit einem Lachen.

Leicht wird es für Wellinger jedoch nicht. Bei der Qualifikation landete der Olympiasieger nur auf Platz neun. Gleichzeitig flog sein schärfster Konkurrent Ryōyū Kobayashi zehn Meter weiter auf Platz eins. Ab 16.30 Uhr (live im Ersten) fällt die Entscheidung, ob im deutschen Team doppelt gefeiert werden darf.