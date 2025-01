Skispringen in Willingen: Alles Wichtige zu Zeitplan, Tickets, Favoriten und Co. Skispringen in Willingen: Alles Wichtige zu Zeitplan, Tickets, Favoriten und Co. Stand: 30.01.2025 11:08 Uhr

Gibt es noch Karten? Wann springen die Männer, wann die Frauen? Und ist Lokalmatador Stephan Leyhe dabei? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Weltcup-Skispringen in Willingen.

Nordhessen wird am kommenden Wochenende wieder eine große Skisprung-Party feiern. Denn auch in diesem Jahr macht der Weltcup an der Mühlenkopfschanze Station. Wir beantworten die wichtigsten Fragen rund um das Skispringen in Willingen.

Wie sieht der Zeitplan für das Weltcup-Wochenende in Willingen aus?

Das Willinger Weltcup-Wochenende ist vollgepackt - was auch daran liegt, dass sowohl die Männer als auch die Frauen Wettbewerbe austragen. Los geht es schon am Freitagvormittag mit jeweils zwei Trainingsrunden, bevor am Nachmittag der Wettbewerb im Mixed Team ansteht. Am Samstag gibt es zunächst die Qualifikation der Frauen, direkt gefolgt vom Wettbewerb. Am Nachmittag sind dann die Männer dran. Am Sonntag findet dann noch mal ein Einzelweltcup der Männer statt.



Freitag:

11.00 offizielles Training (Frauen und Männer)

16.10 Weltcup Mixed Team



Samstag:

11.00 Qualifikation (Frauen)

12.00 Weltcup Einzel (Frauen)

14.30 Qualifikation (Männer)

16.00 Weltcup Einzel (Männer)



Sonntag:

14.30 Qualifikation (Männer)

16.10 Weltcup Einzel (Männer)

Gibt es noch Tickets für die Weltcup-Springen in Willingen?

Ja. Im Ticketshop des Willinger Weltcups sind noch für alle drei Tage Tickets verfügbar. Für Samstag und Sonntag sind allerdings nur noch Stehplätze zu haben. Am Samstag werden etwa 23.500 Fans an der Schanze erwartet. Die Tageskarten kosten zwischen 15 und 42 Euro.

Wer sind die Favoriten und Favoritinnen?

Aktuell sind bei den Männer einmal mehr die Österreicher das Maß aller Dinge im Skisprung-Weltcup. Daniel Tschofenig hat nicht nur die Vierschanzentournee gewonnen, sondern führt auch die Weltcup-Wertung an. Jan Hörl und Stefan Kraft mischen ebenfalls ganz vorne mit. Allerdings haben sich am vergangenen Wochenende im Skifliegen auch die Slowenen hervorgetan: Timi Zajc und Domen Prevc konnten sich in Oberstdorf jeweils einen Sieg sichern.



Bei den Frauen führt Nika Prevc, Schwester von Domen, die Weltcup-Wertung an, die sie übrigens bereits in der Vorsaison gewonnen hatte. Ihre größte Konkurrentin ist aktuell die beste deutsche Springerin Katharina Schmid, die sich in Willingen zumindest theoretisch die Führung im Weltcup sogar zurückholen könnte.

Wie ist das deutsche Team in Form?

Das deutsche Skisprung-Team der Männer steckt seit einigen Wochen in der Krise. Während Pius Paschke noch als Favorit zur Vierschanzentournee gereist war, suchte auch er in den vergangenen Springen verzweifelt nach seiner Form. Dieser springen auch Akteure wie Andreas Wellinger oder Karl Geiger weit hinterher. "Wir könnten schon, aber wir brauchen ein bisschen. Wir müssen in Ruhe weiter arbeiten", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher nach den zuletzt schwachen Wettkämpfen in Oberstdorf. Ein besseres Ergebnis in Willingen wäre für das deutsche Team in jedem Fall eine Genugtuung.



Bei den Frauen sind schon eher Top-Platzierungen zu erwarten. Katharina Schmid war bis vor kurzem noch Weltcup-Führende - Probleme mit der Anfahrtsposition bremsten sie zuletzt aber aus. Dafür sprangen Selina Freitag und Agnes Reisch ein und holten im japanischen Zao überraschend den Sieg im Super Team. Freitag ist ohnehin auch eine der Favoritinnen in Willingen - sie liegt im Weltcup aktuell auf einem guten vierten Platz.

Ist Lokalmatador Stephan Leyhe dabei?

Jawohl, Stephan Leyhe ist am Start. Zwar hatte der 33-Jährige zum Jahresbeginn seinen Platz im Weltcup-Team verloren und war auch in Oberstdorf nicht dabei. In Willingen macht der Deutsche Skiverband allerdings von der Möglichkeit Gebrauch, eine nationale Gruppe an den Start zu bringen. Sprich: Statt sieben werden elf deutsche Springer in der Qualifikation dabei sein. Leyhe hat einen dieser zusätzlichen Plätze bekommen und wird sich vor seinem Heimpublikum zeigen.

Welche Weiten sind zu erwarten?

Die Mühlenkopfschanze ist die größte Großschanze der Welt - dementsprechend können sich die Fans auf weite Sprünge freuen. Der Schanzenrekord liegt bei den Männern bei 155,5 Meter, aufgestellt 2024 von Johann André Forfang, und bei den Frauen bei 151 Meter, aufgestellt 2022 durch Nika Kriznar. Zudem gab es 2023 einen spektakulären, aber auch sehr gefährlichen Flug von Timi Zajc auf 161,5 Meter, den er allerdings nicht stehen konnte.

Gibt es genügend Schnee?

Eindeutig: Ja. Denn obwohl selbst im nordhessischen Bergland die Winter nicht mehr zwingend weiß ausfallen, haben die Weltcup-Verantwortlichen natürlich vorgesorgt. Sieben Schneekanonen waren an der Schanze im Einsatz und erzeugten die nötige Schneemenge. In den kalten Nächten Anfang des Jahres arbeiteten sie demnach besonders intensiv, um Anlauf und Aufsprunghang optimal auf das Weltcup-Spektakel vorzubereiten. Außerdem gibt es ein zusätzliches Schnee-Depot an der angrenzenden Biathlon-Arena.