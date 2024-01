Skispringen in Innsbruck Skispringen in Innsbruck: "Lucky Loser" Leyhe rettet sich in die Top 20 Stand: 03.01.2024 16:07 Uhr

Stephan Leyhe kann beim spannenden Wettkampf der Vierschanzentournee in Innsbruck nicht in den Vordergrund springen. An der Spitze verliert sein Teamkollege Andreas Wellinger die Führung in der Gesamtwertung.

Durchwachsener Wettkampf für Stephan Leyhe am Bergisel in Innsbruck: Der Willinger kam am Mittwoch beim dritten Springen der Vierschanzentournee auf Platz 18.

Dabei hatte Leyhe im ersten Durchgang mit 124,5 Metern das K.o.-Duell gegen seinen Teamkollegen Philipp Raimund verloren. Allerdings schaffte er es als einer der "Lucky Loser" - die fünf besten Duell-Verlierer - doch noch in den zweiten Durchgang. Dort konnte er durch einen Sprung auf 123 Meter noch ein paar Plätze gutmachen und auch seinen Top-20-Platz in der Tournee-Gesamtwertung behalten.

Weillinger nur Fünfter

Den Wettkampf gewann der Österreicher Jan Hörl vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi und Michael Hayböck (ebenfalls Österreich). Kobayashi schnappte sich dadurch auch die Führung in der Gesamtwertung. Andreas Wellinger (Traunstein), der Fünfter wurde, liegt vor dem letzten Springen in Bischofshofen nun 4,8 Punkte zurück.