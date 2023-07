Schwimm-DM Schwimm-DM: Anna Elendt und Lucas Matzerath siegen über 100m Brust Stand: 07.07.2023 18:09 Uhr

Erfolge für Schwimmerinnen und Schwimmer aus Frankfurt: Bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin gab es gleich mehrmals Gold. Auch wenn Anna Elendt und Lucas Matzerath noch Selbstkritik übten.

Vize-Weltmeisterin Anna Elendt ist mit einem Sieg in ihre WM-Generalprobe gestartet. Die 21-Jährige von der SG Frankfurt setzte sich am Freitag bei den deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin (bis 9. Juli) souverän über die 100 m Brust in 1:06,93 Minuten durch.

"Es fehlt noch ein bisschen was hinten raus", sagte Elendt, die mehr als eine Sekunde über ihrem eigenen deutschen Rekord blieb (1:05,58) am ARD-Mikrophon. Ihr Ziel bei der WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) sei es, "so nah wie möglich an meine Bestzeit zu schwimmen und Spaß zu haben". Für Elendt stehen noch zwei Starts auf dem Programm: über 50 m am Samstag und 200 m am Sonntag.

Matzerath pusht sich am Ende

Auch Lucas Matzerath, Teamkollege bei der SG Frankfurt, setzte sich über 100 m durch (59,12 Sekunden). Es war ein Foto-Finisch, schließlich hatte er nur fünf Hundertstel Vorsprung vor Melvin Imoudu. "Der Kampfgeist ist immer da, egal ob bei Kreismeisterschaften oder internationalen Wettkämpfen", so Matzeratzh hinterher. "Ich war mit dem Vorlauf nicht ganz zufrieden, aber auf den letzten Metern habe ich mich noch einmal richtig gepusht."

Auch Matzerath geht bei der WM an den Start. Marco Koch aus Frankfurt wurde im gleichen Rennen Siebter. In 4 x 200 m Freistil triumphierte die SG Frankfurt ebenso - mit dem Team aus Dalma Sebestyen, Eva Petrovska, Marie Strohalm und Zsuzsanna Jakabos. Sie setzten sich in 8:21,97 Minuten vor den Vertretungen aus Hannover und Spandau durch.