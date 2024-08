Noch keine Einigung Schwierige Verhandlungen: Eintracht Frankfurt arbeitet an Koulierakis-Transfer Stand: 14.08.2024 12:16 Uhr

Nach dem Ausscheiden von PAOK Saloniki aus der Champions-League-Quali ist der Weg für Konstantinos Koulierakis zu Eintracht Frankfurt eigentlich frei. Die Verhandlungen sind aber weiter schwierig, der Deal könnte sich ziehen.

Wenn es noch einen Arbeitsnachweis für eine aussagekräftige Bewerbung bei Eintracht Frankfurt brauchte, dann hat Konstantinos Koulierakis diesen am Dienstagabend erbracht. In der Champions-League-Qualifikation gegen Malmö FF schweißte der Wunschspieler der Hessen einen Ball aus rund 35 Metern halblinker Position zum zwischenzeitlichen 2:1 für PAOK Saloniki in den rechten Winkel und bewies damit, dass er mehr kann als Verteidigen. Koulierakis, das wäre doch einer.

Die gute Nachricht aus Sicht der Hessen: Trotz Koulierakis' Traumtor schied PAOK nach einem turbulenten 3:4 nach Verlängerung aus. Die Griechen, die ihren Führungsspieler gerne bis zu den Königsklassen-Playoffs Ende August behalten hätten, müssen den Traum von der Champions League begraben und könnten Koulierakis nun eigentlich in Richtung Frankfurt ziehen lassen. Der Spieler soll sich nach hr-Informationen zudem bereits mit der Eintracht einig sein und auf einen Wechsel drängen. Ganz so leicht ist es aber nicht.

Es geht um Details

Die Verantwortlichen von PAOK feilschen derzeit noch um jeden Cent und erweisen sich dabei als harte Verhandlungspartner. Knackpunkt ist aktuell vor allem die Höhe der Weiterverkaufsbeteiligung. Sollte Koulierakis bei der Eintracht durchstarten und irgendwann für viel Geld zu einem größeren Verein wechseln, möchten die Griechen davon möglichst viel profitieren. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche, der gerne Spieler relativ günstig kauft und dann mit Gewinn wieder abgibt, hält dagegen. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht.

Ein schneller Wechsel zeichnet sich deshalb momentan nicht ab. Bis zum Saisonauftakt im DFB-Pokal am Montagabend in Braunschweig (20.45 Uhr) wird es eng. Die Hessen wollen sich trotz des Engpasses in der Abwehr nicht unter Druck setzen lassen und sind selbstbewusst genug, die Aufgabe bei Zweitligist Braunschweig auch mit der aktuellen Besetzung anzugehen. Spätestens in der nächsten Woche soll es aber eine Entscheidung geben – wie auch immer diese ausfällt.

Für den – aktuell eher unwahrscheinlichen – Fall der Fälle, dass der Transfer noch platzt, soll es Alternativen geben. Die zuletzt kokettierten Armel Bella-Kotchap und Bernardo gehören aber nicht dazu.