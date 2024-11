Regionalliga Südwest Regionalliga Südwest: Klatsche für Steinbach - SGE-U21 mit Remis Stand: 30.11.2024 16:08 Uhr

Der TSV Steinbach Haiger kassiert eine Klatsche in Freiberg und rutscht in der Tabelle der Regionalliga Südwest ab. Die U21 von Eintracht Frankfurt sammelt einen Punkt, Gießen gewinnt in Fulda.

Der TSV Steinbach Haiger hat am Samstag eine deutliche Niederlage in der Regionalliga Südwest kassiert. Die Mittelhessen verloren beim SGV Freiberg mit 0:4 und wurden damit in der Tabelle von den Gastgebern überholt. Der TSV ist jetzt Tabellensiebter.

SGV Freiberg - Steinberg Haiger 4:0 (4:0) Tore: 1:0 Grobelnik (1.), 2:0 Tarnat (15.), 3:0 Tarnat (18.), 4:0 Hilal el Helve (41.)

Gießen gewinnt in Fulda

Der FC Gießen entschied derweil das hessische Duell bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz für sich. Das Team von Trainer Daniyel Cimen gewann in Osthessen mit 3:1 (1:0). Die Tore für Gießen erzielten Lian Akkus Rodriguez (45.), Arman Ardestani (83.) und Ferdinand Scholl (89.).

Fulda-Lehnerz - FC Gießen 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Akkus Rodriguez (45.), 1:1 Dittmann (63.), 1:2 Ardestani (83.),1:3 Scholl (89.)

Nullnummer in Mainz

Die U21 von Eintracht Frankfurt konnte erneut nicht gewinnen. Im Gastspiel beim FSV Mainz 05 hieß es am Ende 0:0.

Mainz 05 II – Eintracht Frankfurt II 0:0 (0:0) Tore:

Am Sonntag kommt es in der Regionalliga derweil zum Spitzenspiel-Derby. Die Partie zwischen dem FSV Frankfurt und den Offenbacher Kickers sehen Sie ab 15.28 Uhr live im hr-fernsehen und im Stream auf hessenschau.de.