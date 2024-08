Regionalliga Regionalliga: Kickers Offenbach überflügelt den FSV Frankfurt Stand: 03.08.2024 16:17 Uhr

In der Regionalliga Südwest gab es gleich zwei Hessen-Duelle. Während die Offenbacher Kickers den FSV Frankfurt aus dem Stadion schossen, endete die Partie zwischen Gießen und Fulda-Lehnerz unentschieden.

In der Regionalliga Südwest ist Kickers Offenbach am Samstag ein hoher Sieg im kleinen Main-Derby über den FSV Frankfurt gelungen. Vor 7.456 Zuschauern gewann der OFC auf dem heimischen Bieberer Berg souverän mit 5:0 (1:0). Für die Offenbacher legte kurz vor der Pause der Ex-Bornheimer Onur Ünlücifci den Treffer von Valdrin Mustafa vor (42.).

Im zweiten Durchgang erspielte sich der OFC mehr Feldvorteile - insbesondere nachdem der bis dato auffälligste Frankfurter Giorgio Del Vecchio in der 71. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Dieses Überzahlspiel konnten die Offenbacher super ausnutzen: Kapitän Marc Wachs (73.), Stephan Mensa (76.) und Dimitrij Nazarov (81./84.) trafen und sorgten so für den 5:0-Endstand.

Kickers Offenbach - FSV Frankfurt 5:0 (1:0) Tore: 1:0 Mustafa (42.), 2:0 Wachs (73.), 3:0 Mensah (76.), 4:0 Nazarov (81.), 5:0 Nazarov (84.)

Gelb Rot: Del Vecchio (FSV/71.)

Zuschauer: 7.456

Kein Sieger zwischen Gießen und Fulda

In der Partie zwischen dem FC Gießen und der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz fielen ähnlich viele Tore, doch waren sie gleichermaßen verteilt. Somit endete das zweite Hessen-Duell an diesem Samstag mit 2:2 (1:1) unentschieden. Dabei brachte Stürmer Krish Raweri mit seinem Treffer den FC Gießen früh in Führung (2.), doch die hielt nicht lange, denn in der 20. Minute glich Milian Habermehl für die Osthessen zwischenzeitlich aus.

Einen ähnlichen Doppelschlag gab es auch in der zweiten Halbzeit: Erst traf Dominik Rummel für die Gießener (60.), ehe Marius Köhl nur eine Minute später wieder ausgleichen konnte. Bei dem 2:2 vor 1.327 Zuschauern blieb es bis zum Schluss.

FC Gießen - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2 (1:1) Tore: 1:0 Raweri (2.), 1:1 Habermehl (18.), 2:1 Rummel (60.), 2:2 Köhl (61.)

Zuschauer: 1.327

Freiberg gewinnt in Steinbach

Rund 50 Kilometer entfernt von dem Spielort in Gießen fielen zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem SGV Freiberg nur Treffer für die Gäste: Armend Qenaj (69.) und Tino Bradara (89.) sorgten für den ungefährdeten 2:0-Sieg der Freiberger.

TSV Steinbach Haiger - SGV Freiberg 0:2 (0:0) Tore: 0:1 Qenaj (69.), 0:2 Bradara (89.)

Zuschauer: 932

Kassels Drama in den Schlussminuten

Eine Niederlage musste zeitgleich auch der KSV Hessen Kassel hinnehmen. Im Duell gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg unterlagen die Nordhessen mit 1:3 (0:1). Für die Gäste traf zunächst der Finne Oscar Wiklöf (30.).

In den Schlussminuten wurde es dann dramatisch: Erst konnte Joyce Luyeye-Nkula (86.) für Kassel den Ausgleichstreffer erzielen, doch dann schlugen Marco Wörner (87.) und David Amegnaglo (90.) für die Gäste doch noch zu. Durch die 1:3-Niederlage wartet der KSV in dieser Saison weiterhin auf den ersten Punktgewinn.