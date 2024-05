News im Ticker Radrennen Eschborn-Frankfurt 2024: +++ Degenkolb weiter Teil des Spitzen-Duos +++ Mosca vom Hauptfeld geschluckt +++ Vorsprung schmilzt +++ Stand: 01.05.2024 14:56 Uhr

Das Radrennen Eschborn-Frankfurt 2024 läuft. An dieser Stelle halten wir Sie über die Ereignisse auf der Strecke auf dem Laufenden.

01.05.24, 13:15 Uhr: Der aktuelle Rennverlauf

Führungsgruppe: J. Degenkolb, W. Vangheluwe

+1:05: Peloton

01.05.24, 14:55 Uhr: Rennen vor Crunchtime

Für das Spitzenduo um John Degenkolb und das Hauptfeld wird es nun langsam richtig hart und spannend. Die Fahrer befinden sich nach der zweiten Überfahrt über den Mammolshainer Berg nun auf der Billtalhöhe in Richtung der zweiten Feldberg-Überquerung. Da der Feldberg an dieser Seite steiler ist, könnte hier schon eine Vorentscheidung fallen. Im Peloton sortieren sich nun auch langsam die Teams und bereiten sich auf eine Tempo-Verschärfung vor.

01.05.24, 14:52 Uhr: Degenkolb führt auch nach zweitem Mammolshainer

John Degenkolb hat auch die zweite Bergwertung am Mammolshainer Berg für sich entschieden. Der Oberurseler führt das Rennen gemeinsam mit dem Belgier Warre Vangheluwe weiter an. Jacobo Mosca, der nach einem Defekt zurückgefallen war, wurde inzwischen vom Hauptfeld geschluckt. Der Vorsprung von Degenkolb und Vangheluwe beträgt aktuell nur noch 1:50 Minuten.

01.05.24, 14:44 Uhr: Noch 100 Kilometer

Eine große Marke in der Strecke ist erreicht: Für John Degenkolb und Warre Vangheluwe sind es "nur noch" 99,9 Kilometer. Wenn das mal nix ist...

01.05.24, 14:29 Uhr: Degenkolb Erster am Mammolshainer Berg

John Degenkolb hat auch die erste Fahrt über den Mammolshainer Berg – die mit Abstand steilste Stelle der Strecke – als Erster geschafft. Der Oberurseler führt das Rennen also weiter an. Es gibt allerdings zwei schlechte Nachrichten: Der Mammolshainer muss noch zweimal überquert werden, der Abstand zum Hauptfeld beträgt zudem aktuell nur noch etwas mehr als drei Minuten.

01.05.24, 14:18 Uhr: Mosca fällt nach Defekt zurück

Die Spitzengruppe ist mittlerweile kleiner geworden. Jacopo Mosca ist aufgrund eines Defektes zurückgefallen und befindet sich nun schon eine Minute hinter Degenkolb und Vangheluwe.

01.05.24, 14:08 Uhr: Top-Trio durchquert Kelkheimer Hölle

Die schnellsten drei Fahrer, die Namen kennen Sie mittlerweile, haben nun auch Kelkheim schon hinter sich gelassen. Die zahlreichen Fans an der Straße freut's.

Die Kelkheimer Hölle.

01.05.24, 14:04 Uhr: Blitzer-Alarm auf der Strecke

Die Szene ist zwar schon ein wenig her, vorenthalten wollen wir sie Ihnen aber nicht. Der Moment relativ zu Beginn des Rennens am Frankfurter Mainufer, als das Führungs-Trio um John Degenkolb einen Schnappschuss der besonderen Art erhalten hat. Vorsichtige Prognose: Nachwirkungen wird diese Geschwindigkeits-Übertretung eher nicht haben...

01.05.24, 13:59 Uhr: Degenkolb macht gute Figur

Obwohl Degenkolb eigenen Angaben zufolge nicht in Topform ist, macht er weiter einen sehr guten Eindruck in der Spitzengruppe. Das Trio harmoniert, der Vorsprung bleibt konstant. Aktueller Standort: die Altstadt von Eppstein.

John Degenkolb überquert als Erster den Feldberg.

01.05.24, 13:49 Uhr: Spitze auf dem Weg nach Schlossborn

Die Spitze um John Degenkolb ist aktuell auf dem Weg nach Schlossborn und damit an der schnellsten Stelle der Strecke. Auf der Abfahrt werden bis zu 100 km/h erreicht, der Vorsprung verändert sich bei diesen Geschwindigkeiten derzeit nur minimal. Das Top-Trio befindet sich weiter knapp 4:30 Minuten vor dem Hauptfeld.

01.05.24, 13:31 Uhr: Degenkolb führt

Nachtrag: Degenkolb nutzte die Feldberg-Spitze, um sich noch einmal zusätzlich in Szene zu setzen. Degenkolb erreichte die höchste Stelle nach einem kurzen Zwischensprint als Erster, holte sich damit drei Punkte für Bergwertung und führt das Feld nun mit ein paar Metern Vorsprung an.

01.05.24, 13:28 Uhr: Spitzengruppe am Gipfel angekommen

Das Führungstrio um John Degenkolb hat den ersten von zwei Anstiegen zur Feldberg-Spitze geschafft. Die Spitzengruppe wurde soeben von den begeisterten Fans, die es sich beim Fest auf dem Gipfel gutgehen lassen, empfangen. Jetzt steht die erste Abfahrt an, Vorsprung aktuell: 4:45 Minuten.

01.05.24, 13:18 Uhr: Degenkolb noch bester Laune

John Degenkolb und seine beiden Mitstreiter befinden sich weiterhin auf der ersten Anfahrt in Richtung Feldberg-Spitze. Noch reicht die Kraft bei Degenkolb aber offenbar locker aus, der 35-Jährige grinste und winkte gerade in die Kamera und grüßte alle Radsport-Fans. Der Vorsprung schmilzt, die Laune ist aber noch bestens.

01.05.24, 13:03 Uhr: Spitzengruppe auf dem Weg zum Feldberg

John Degenkolb hat seine Heimatstadt Oberursel bereits hinter sich gelassen und befindet sich auf dem Weg zur Spitze des Feldbergs. Der Vorsprung schmilzt etwas, die Zeit reicht aber noch für ein kurzes Entweder-Oder-Quiz. Und bitte:

01.05.24, 12:44 Uhr: Oberursel freut sich auf die Fahrer

Aktuell ist das Fahrerfeld noch in Frankfurt, danach geht es dann ohne größere Umwege nach Oberursel am Fuße des Feldbergs. Unser Streckenreporter Markus Philipp ist John Degenkolb und Co. dank Motoren-Unterstützung schon etwas voraus und genießt schon einmal die Stimmung in "Orschel". Die Fans sind bereit.

01.05.24, 12:33 Uhr: Die Hotspots an der Strecke

Sie haben bei dem Wetter Lust bekommen, dem Rennen an der Strecke beizuwohnen? Es gibt gleich mehrere Strecken-Abschnitte, die sich besonders lohnen. Dabei ist von allem etwas dabei: Volksfest-Stimmung, schöne Altstädte, Simpsons-Nostalgie oder ganz besondere Anstiege. Hier gibt es eine Übersicht über die Hotspots an der Strecke.

01.05.24, 12:29 Uhr: Degenkolb gibt Gas

John Degenkolb, der gemeinsam mit dem Belgier Warre Vangheluwe und Jacobo Mosca aus Italien die Anfangsphase dieses Rennens bestimmt, hat sich innerhalb kürzester Zeit schon einen ordentlichen Vorsprung herausgefahren. Das Trio fährt aktuell 3:50 Minuten vor dem Hauptfeld.

01.05.24, 12:22 Uhr: Die Favoriten des Rennens

Auch wenn John Degenkolb gerade in einer kleinen Spitzengruppe ist mit mittlerweile einer Minute Vorsprung dürfte er dieses Jahr nicht wirklich ein Favorit auf den Sieg des Rennens. Da werden ganz andere Namen genannt - unter anderem Vorjahressieger Sören Kragh Andersen. Wer sonst noch unter den Favoriten ist - hier finden Sie eine kleine Übersicht.

01.05.24, 12:19 Uhr: Degenkolb nach Verletzung dabei

Während sich das Tempo im Feld direkt steigert, werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf Lokalmatador John Degenkolb. Der Oberurseler, der nach einem Trainingssturz und einer Schleimbeutelentzündung im Knie lange um den Start bangen musste, ist auf der Strecke und zeigt sich direkt ganz vorne. Chancen auf den Sieg hat er nach einer zweiwöchigen Trainingspause nicht. Dass er sich direkt absetzt und in einer dreiköpfigen Spitzengruppe fährt, spricht aber für ihn. Degenkolb will den Fans was zeigen.

John Degenkolb ist hoch motiviert.

01.05.24, 12:14 Uhr: Rennen ist scharf

Nach dem offiziellen Start in Eschborn und ist nun auch das Ende der neutralen Phase erreicht. Heißt: Das lockere Einstrampeln ist vorbei, ab jetzt darf attackiert werden. Los geht's!

01.05.24, 12:09 Uhr: So sieht die Strecke aus

Damit Sie wissen, worauf sich die Fahrer da eingelassen haben, stellen wir Ihnen an dieser Stelle noch einmal die Strecke vor. Die wichtigsten Fakten: Zweimal Feldberg, dreimal Mammolshainer Stich – und dann ab nach Frankfurt.

01.05.24, 12:05 Uhr: Rennen ist gestartet

Mit den beiden hessischen Radprofis John Degenkolb und Jonas Rutsch in der ersten Startreihe hat sich das Teilnehmerfeld des Radrennens Eschborn-Frankfurt in dieser Sekunde auf den Weg gemacht. Der Startschuss ist gefallen, los geht’s auf die insgesamt 203 Kilometer lange Strecke.

01.05.24, 11:57 Uhr: 10.000 Amateure im Taunus

Während John Degenkolb und Co. aktuell noch in Eschborn auf den Startschuss warten, sind exakt 10.000 Radfahrer und Radfahrerinnen schon auf der Strecke durch den Taunus und das Frankfurter Umland. Die Amateur-Sportler konnten sich im Vorfeld zwischen drei unterschiedlich langen und schwierigen Kursen entscheiden. Dass es durchaus anstrengend ist, beweist dieses Foto von hessenschau.de-Nutzer und Eschborn-Frankfurt-Teilnehmer Daniel Kremer. Er schickt viele Grüße vom Feldberg. Wir wünschen viel Erfolg beim Auskurieren des Muskelkaters.

Zieh, Junge.

01.05.24, 11:50 Uhr: Der Countdown läuft

Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Radrennen Eschborn-Frankfurt. Falls auch Sie das gute Wetter zu einem Ausflug nutzen, sind Sie hier genau richtig. Wir halten Sie über die Geschehnisse auf der Strecke auf dem Laufenden. Die Amateure sind schon lange unterwegs, die Profis starten um 12.05 Uhr.

Wenn Sie sich noch mal auf den Stand der Dinge bringen wollen. Hier gibt es alles Wichtige zum Rennen:

