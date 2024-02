Pokal-Achtelfinale OFC-Frauen wollen gegen den großen FC Bayern feiern Stand: 14.02.2024 10:09 Uhr

DFB-Pokal im großen Stadion gegen den großen FC Bayern München: Auf die Frauen von Kickers Offenbach wartet das Spiel ihres Lebens. Nervös sind sie trotzdem nicht – stattdessen bereiten sie schon einmal eine große Party vor.

Von Bastian Gerling

Ganz klassisch mit Kreide auf der Tafel: So wird die Platzbelegung auf dem Trainingsgelände der Regionalliga-Fußballerinnen der Offenbacher Kickers geregelt. Und das verdeutlicht ganz gut, wie groß die Unterschiede im DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen den OFC-Frauen und den Gegnerinnen aus München wirklich sind.

Am Mittwochabend (19 Uhr) trifft Amateurfußball auf Champions-League, ambitionierte Hobby-Kickerinnen messen sich mit den deutschen Meisterinnen. Eine Pflichtaufgabe für die einen, das größte Spiel in der Karriere für die anderen.

Ewige Vorfreude auf den deutschen Meister

"Jeder hat diesen Traum, einmal gegen die Bayern zu spielen. Das erlebst du nicht jede Woche", schwärmte OFC-Angreiferin Vanessa Klich. Und dann auch noch zum ersten Mal im großen Stadion am Bieberer Berg.

Die Vorfreude in Offenbach ist riesig. Und das schon seit einer gefühlten Ewigkeit: Schon vor fast fünf Monaten wurde die Partie gegen die Bayern ausgelost, zwischenzeitlich wurde das Spiel nochmal witterungsbedingt verschoben.

Die Taktik: defensiv

Im Nachhinein doppeltes Glück für die Kickers. Denn zum einen konnten sie so die anfängliche Nervosität abschütteln. "Wir machen uns keinen großen Druck, weil wir nichts zu verlieren haben", erklärte Klich. Die lange Wartezeit bis zum Spiel habe geholfen, das zu verinnerlichen.

Und zum anderen hatte das OFC-Trainerteam nun genügend Zeit, um den perfekten Matchplan auszutüfteln. Viel wollte Co-Trainerin Carolin Schmank zwar nicht verraten, aber: "Wahrscheinlich wird es eher defensiv." Überraschung.

OFC-Frauen hoffen auf Viertelfinale und Riesen-Party

Mindestens so wichtig wie die Taktik sind für Schmank aber folgende drei Dinge: "Ehrgeiz, Leidenschaft, Wille." So wolle man es für die Bayern "so schwierig wie möglich machen". Und in das Viertelfinale kommen, klar.

Und selbst wenn die Sensation nicht gelingt, feiern werden die OFC-Frauen auf jeden Fall. "Da ist schon was geplant", verspricht Stürmerin Klich. Wie groß die Party nach dem ungleichen Duell wirklich ausfällt, hängt allerdings vom Ergebnis ab.