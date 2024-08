Olympia 2024 Olympia 2024: Ruderer Oliver Zeidler holt Gold Stand: 03.08.2024 11:39 Uhr

Oliver Zeidler ist Olympiasieger: Der Ruderer von der Frankfurter Rudergesellschaft Germania gewann das Finale im Einzel.

Oliver Zeidler von der Frankfurter Rudergesellschaft Germania hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gesichert. Der 28-Jährige ließ die Konkurrenz über 2.000 Meter im Einer am Samstagmorgen auf der Strecke in Vaires-sur-Marne hinter sich.

Der dreimalige Weltmeister wurde seiner Favoritenstellung gerecht und dominierte das Rennen vom Start weg. Mit 6:37,57 Minuten war Zeidler über fünf Sekunden vor dem Zweitplatzierten neutralen Athleten Yauheni Zalaty im Ziel. Dritter wurde der Niederländer Simon van Dorp, der im Vorfeld als größter Konkurrent Zeidlers gehandelt worden war. Sowohl im Ziel als auch bei der Siegerehrung flossen bei Zeidler Tränen.

Rennen wegen Buspanne verschoben

Das Rennen war mit einer Stunde Verspätung gestartet worden. Grund waren Verzögerungen beim Transport der Athleten vom olympischen Dorf zur Wettkampfstätte. Zeidler selbst war von der Panne eines Busses zur rund 30 Kilometer von Paris entfernten Stecke im Stade Nautique mit Motorschaden nicht betroffen.

Oliver Zeidler ist der dritte Olympiasieger seiner Familie: Sein Großvater Hans-Johann Färber holte 1972 im sogenannten "Bullenvierer" Gold in München, seine Tante Judith Zeidler gewann 1988 im DDR-Achter bei den Spielen in Seoul.

Prompte Glückwünsche aus der Politik

Nur wenige Minuten nach dem Olympiasieg gab es Glückwünsche vom Hessischen Ministerpräsidenten. "Ich gratuliere Oliver Zeidler zu seinem grandiosen Auftritt und dem Gewinn der Goldmedaille für unser Land sehr herzlich. Er hat eindrucksvoll sein Können unter Beweis gestellt und olympisches Gold in der Königsklasse des Ruderns gewonnen", so Boris Rhein in einer Mitteilung. "Mit dem Erfolg im Wassersportstadion Vaires-sur-Marne hat er Historisches geleistet und gezeigt, wie man durch Fleiß und Arbeit erfolgreich sein kann."

Sportministerin Diana Stolz ergänzte: "Oliver Zeidler ist mit dem Gewinn der Goldmedaille der beste Ruderer der Welt und das Aushängeschild des Rudersports in Deutschland und Hessen."