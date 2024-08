Verteidiger verlässt Eintracht Offiziell: Willian Pacho wechselt von Frankfurt nach Paris Stand: 09.08.2024 13:05 Uhr

Jetzt ist es offiziell: Willian Pacho verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich Paris Saint-Germain an. Im Gegenzug erhalten die Hessen für den Abwehrspieler beinahe das Fünffache des Einkaufspreises.

Willian Pacho wird künftig nicht mehr für Eintracht Frankfurt spielen, sondern für Paris St. Germain. Das haben die Hessen am Freitag offiziell bekannt gegeben. Als Ablösesumme erhält die Eintracht für den Abwehrspieler nach hr-sport-Informationen inklusive Bonus-Zahlungen etwa 45 Millionen Euro. Die Vereine machten darüber keine Angaben. Pacho war erst vergangenen Sommer von Royal Antwerpen an den Main gewechselt, damals für rund neun Millionen Euro. Bei den Franzosen unterschrieb er nun einen Vertrag bis 2029.

"Willian hat in der vergangenen Spielzeit einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir eine erfolgreiche Saison gespielt haben. Er ist ein außergewöhnlicher Verteidiger, dessen schnelle Entwicklung für uns keine Überraschung ist", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. Und weiter: "Natürlich hätten wir ihn als Spieler und als Typ gerne weiterhin in unserer Mannschaft gehabt. Aber die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns und die sportliche Perspektive für ihn sprechen für diesen Wechsel."

Dritter Mega-Deal zwischen Frankfurt und Paris

Der Verteidiger wird künftig in der Ligue 1 für PSG auflaufen und dort mit Randal Kolo Muani zusammen spielen. Der Stürmer war vor einem Jahr in die französische Hauptstadt gewechselt. Im Winter hatte die Eintracht schließlich Hugo Ekitiké aus Paris erst ausgeliehen, später verpflichtet. Nun also der nächste Mega-Deal zwischen PSG und der Eintracht. "Ich hoffe, mich gut einbringen zu können und mit PSG viele Trophäen zu gewinnen", so Pacho in einer Mitteilung des französischen Dauermeisters.