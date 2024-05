Regionalliga Südwest Offiziell: Dennis Schmitt übernimmt U21 von Eintracht Frankfurt Stand: 27.05.2024 12:21 Uhr

Die U21 von Eintracht Frankfurt hat ein neues Trainerteam: Dennis Schmitt kommt aus Paderborn an den Main - und bringt seinen Co-Trainer gleich mit.

Die U21 von Eintracht Frankfurt hat einen neuen Cheftrainer: Dennis Schmitt wird die Mannschaft in der neuen Saison in der Regionalliga Südwest betreuen. Das gaben die Hessen am Montag bekannt. Schmitt erhielt laut der Meldung einen "langfristigen Vertrag" – die genaue Laufzeit wurde nicht mitgeteilt. Der hr hatte bereits vor einigen Wochen über die geplante Verpflichtung berichtet.

Nachfolger von Glibo

Schmitt kommt von der zweiten Mannschaft des SC Paderborn nach Frankfurt. Er folgt bei der Eintracht auf Kristjan Glibo. Dessen auslaufenden Vertrag hatten die Hessen nicht verlängert.

Zuvor war Schmitt, der seine aktive Laufbahn nach Stationen in Mainz und Würzburg bereits im Alter von 25 Jahren verletzungsbedingt beendet hatte, Co-Trainer bei St. Truiden und Royal Mouscron in Belgien sowie bei den Würzburger Kickers.

Auch Co-Trainer kommt aus Paderborn

"Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf und sehe es als Privileg an, für einen so großen Verein arbeiten zu dürfen. Ich bin ein Kind aus der Region und dementsprechend glücklich, diese Möglichkeit zu erhalten", sagte der gebürtige Aschaffenburger. "Wir wollen den Weg ebnen, um junge Talente in den Lizenzspielerbereich zu bringen."

Als Co-Trainer bringt Schmitt Arber Mustafa mit nach Frankfurt, der ihm auch schon in Paderborn assistiert hatte. Das neue Trainerteam wird seine Arbeit mit der Mannschaft am 13. Juni mit einer Leistungsdiagnostik starten. Trainiert wird dann ab dem 17. Juni.