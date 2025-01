Skispringen in Willingen Nah am Fliegen: Sportler und Trainer fiebern dem Skisprung-Weltcup in Willingen entgegen Stand: 31.01.2025 11:15 Uhr

Am Wochenende stürzen sich Athleten und Athletinnen die größte Großschanze der Welt in Willingen hinunter. Besonders Stephan Leyhe freut sich auf sein Heimspringen.

Party und große Weiten: Ab Freitag steht in Willingen der Weltcup im Skispringen auf dem Programm. Dabei bestreiten sowohl die Männer als auch die Frauen Wettkämpfe. Bei allen ist die Vorfreude auf das Heimspringen groß.

"Der Weltcup in Willingen ist natürlich für mich ein Highlight, weil es mein richtiger Heimweltcup ist", sagte Stephan Leyhe, der dem Skiclub Willingen angehört. "Also es ist nicht nur ein Springen in Deutschland, sondern es ist an dem Ort, an der Schanze, wo ich groß geworden bin." Und an der er 2020 seinen ersten und bisher einzigen Weltcup-Sieg feiern konnte.

Leyhe und Schmid hoffen auf den Umschwung

Die Mühlenkopfschanze ist die größte Großschanze der Welt, die Rekorde bei den Männern und den Frauen liegen jeweils über 150 Meter. "Man kommt dem Skifliegen sehr nahe", schwärmte Leyhe. Der 33-Jährige war zuletzt nicht mehr im Weltcup-Team, darf in Willingen aber in der nationalen Gruppe starten - und hofft auf den Umschwung. "In Willingen habe ich noch mal mehr Motivation."

Auch für Katharina Schmid darf es gerne ein "Willingen-Effekt" sein: Die aktuell beste deutsche Springerin hatte zuletzt ihre Weltcup-Führung verloren. "Ich hoffe, ich kann wieder bessere Sprünge zeigen", sagte sie. "Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Ich weiß, wenn ich das auf die Schanze bringe, was ich kann, dann bin ich da auch wieder vorne dabei."

Besonderheit: ein Mixed-Team-Wettbewerb

Doch Männer und Frauen tragen nicht nur ihre Einzel-Weltcups aus: Am Freitag steht mit dem Mixed Team, bei dem pro Nation zwei Männer und zwei Frauen an den Start gehen, noch ein besonderer Wettkampf an. "Darauf freuen wir uns schon, weil wir den ersten Mixed-Wettkampf in Lillehammer gewonnen haben", erinnerte Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher an den erfolgreichen Saisonauftakt.

Die Vorfreude aller Akteure hat aber natürlich auch mit der Stimmung zu tun: Rund 23.500 Fans erwarten die Veranstalter beispielsweise am Samstag. "Das Publikum in Willingen ist außergewöhnlich, weil egal wie das Wetter ist, die Stimmung ist immer gigantisch", so Leyhe. Sein Teamkollege Andreas Wellinger, der 2024 an der Mühlenkopfschanze gewinnen konnte, spricht von "hervorragender Stimmung und riesengroßer Begeisterung im ganzen Ort". Und die soll die zuletzt etwas flügellahmen deutschen Adler endlich wieder auf große Weiten tragen.