DEL Löwen Frankfurt geben Führung und Spiel aus der Hand Stand: 08.12.2024 16:44 Uhr

Im Duell gegen den Tabellennachbarn aus Wolfsburg haben die Löwen Frankfurt am Ende das Nachsehen. Und das trotz einer beeindruckenden Choreo und eines Doppelpacks von Cameron Brace.

Die Löwen Frankfurt haben ihr Heimspiel gegen Wolfsburg verloren. Am Sonntagnachmittag unterlagen die Hessen den Grizzlys mit 3:5 (2:1, 2:3). Noch vor Spielbeginn erinnerten die 6.538 Fans in der Frankfurter Eissporthalle mit einer riesigen Choreo an den DEL-Titel vor 20 Jahren.

Nach dem emotionalen Auftakt ging es für die Löwen allerdings mit einem Schockmoment los: Die Gäste aus Wolfsburg trafen bereits in der 2. Minute. Doch noch im ersten Drittel drehten die Hessen durch einen Doppelschlag von Cameron Brace (5./13.) die Partie.

Löwen Frankfurt: Choreo als Erinnerung an die Meisterschaft von 2004.

Napravnik sorgt für spannende Schlussminuten

Trotz der Führung im Rücken verloren die Frankfurter in der Folge aber mehr und mehr die Kontrolle über die Partie. Die Folge: Die Grizzlys trafen durch Julian Melchiori (31.) und Spencer Machacek (44.). In der Schlussphase wurde es dann noch mal richtig spannend, weil Julian Napravnik für die Hausherren traf (54.) und so auf 3:4 verkürzte.

Die Löwen riskierten alles, wollten unbedingt das Remis und zogen Goalie Jussi Olkinuora zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. Ein ganz spätes Tor fiel auch - allerdings aus Frankfurter Sicht auf der falschen Seite, denn Wolfsburgs Andy Miele sorgte durch einen Empty-Net-Treffer (59.) für den 3:5-Endstand.