SV98-Kaderplanung in vollem Gang Lilien-Manager Wehlmann: "Wollen Sachen optimieren" Stand: 06.07.2023 08:26 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat sein Gerüst für die Bundesliga bereits zusammen. Dennoch hält Manager Carsten Wehlmann bei der Suche nach Verstärkung die Augen offen.

Die Stimmung beim SV Darmstadt 98 ist auch beim ersten Mannschaftstraining der Vorbereitung hervorragend. Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Lilien, schaute von außen zu und drückte die gesamten Klub vorherrschende Euphorie so aus: "Das Kribbeln ist bei allen zu spüren. Es ist wie bei Rennpferden, die im Stall stehen und losgelassen werden wollen."

Lilien müssen den Kader weiter aufrüsten

Nach sechs Jahren in der zweiten Liga gelang den Lilien die sensationelle und triumphale Rückkehr in die Bundesliga. Nun gilt es, die Mannschaft für die große Aufgabe zu rüsten. Wehlmann hat den Kader bereits mit Fabian Nürnberger, Andreas Müller, Matej Maglica und Fraser Hornby verstärkt.

Allerdings haben die Lilien mit Abwehrmann Patric Pfeiffer einen Leistungsträger an den FC Augsburg verloren, Stoßstürmer Phillip Tietz könnte seinem früheren Kollegen in die Fuggerstadt folgen. Für den Fall der Fälle gilt es, Antworten zu finden.

"Es geht darum, Sachen zu optimieren"

Wehlmann wehrte sich mit Blick auf den Kader zwar gegen den Begriff der Baustellen. Er gab aber zu: "Es geht darum, Sachen zu optimieren." Man habe die Mannschaft auf allen Positionen soweit zusammen, dennoch gehe es darum, zu schauen, "wo wir Anpassungen vornehmen" müssen.

Schnelle Spieler für beide Außenbahnen könnten Trainer Torsten Lieberknecht trotz Mathias Honsak und Braydon Manu noch mehr Variations- und Überraschungsmöglichkeiten bieten, auch im offensiven Mittelfeld fehlen die Alternativen zu Marvin Mehlem. In der Verteidigung buhlen die Lilien intensiv um Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf.

Wehlmann betont: Klarer "möchte zu uns"

Nach Informationen des hr-sport haben die Darmstädter bereits zwei Angebote für den Innenverteidiger abgegeben, sie wollen ihn unbedingt holen. Wehlmann bremste: "Er möchte zu uns und wir hätten ihn gerne hier. Das ist kein Geheimnis. Es gehören andere Parteien dazu, dass man eine Lösung findet. Das zeichnet sich noch nicht ab."

Der Sportliche Leiter erinnerte in diesem Zusammenhang an das geringe Budget des Underdogs: "Die Möglichkeiten sind begrenzt. Das merken wir auch in Gesprächen mit Spielern und anderen Vereinen." Dennoch will er weiter die Augen offen halten - damit die Lilien im Konzert der Großen mithalten und ihre Duftmarken setzen können.