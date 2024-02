Monobob-Weltcup Laura Nolte triumphiert beim Monobob-Weltcup in Altenberg Stand: 17.02.2024 13:15 Uhr

Die Frankfurterin Laura Nolte tütet ihren ersten Saisonsieg im Monobob-Weltcup ein. Auch im Gesamtranking rückt sie näher an Platz eins heran.

Weltmeisterin Laura Nolte hat den Monobob-Weltcup im sächsischen Altenberg gewonnen. Die Zweierbob-Olympiasiegerin aus Frankfurt fuhr im zweiten Lauf am Samstag noch an der führenden US-Pilotin Elana Meyers Taylor vorbei und hatte nach zwei Durchgängen 0,23 Sekunden Vorsprung.

Dritte wurde Lisa Buckwitz vom BRC Thüringen, die bereits vier Saisonsiege hat und weiter im Gesamtweltcup führt. Maureen Zimmer vom BSC Sachsen Oberbärenburg kam auf Rang sechs.

Noch knapp einen Monat bis zum Finale

"Ich bin sehr zufrieden, dass ich das mit den Bedingungen hier gut umsetzen konnte und dass es mit dem Monobob in die richtige Richtung geht", sagte Nolte, die mit ihrem ersten Saisonsieg in dieser Disziplin mit 1.355 Zählern näher an die Gesamtführende Buckwitz (1.468) heranrückt. Das Weltcupfinale ist Mitte März in Lake Placid.

"Versöhnliches Ende, zweimal nicht so gut aus der neun rausgekommen. Die Gerade ist beim Mono besonders wichtig, die habe ich zweimal nicht getroffen", war auch die Gesamtführende mit dem Rennen zufrieden.