Klare Niederlage in Regensburg Klare Niederlage: Kassel Huskies kassieren Ausgleich in DEL2-Finalserie Stand: 14.04.2024 19:26 Uhr

Zweites Finalspiel, erste Niederlage: Die Kassel Huskies können in Regensburg nicht an die Leistungen aus dem ersten Vergleich anknüpfen und verlieren deutlich. In der Best-of-Seven-Serie ist damit wieder alles offen.

Die Kassel Huskies haben in der Finalserie um die DEL2-Meisterschaft am Sonntag den 1:1-Ausgleich kassiert. Die Nordhessen, die unbedingt in die DEL aufsteigen wollen, verloren das zweite Duell mit den Eisbären Regensburg deutlich mit 1:5. Im Gegensatz zum ersten Duell, das die Schlittenhunde am Freitagabend mit 2:1 für sich entschieden hatten, konnten die Huskies nie überzeugen.

Die Tore für Regensburg erzielten Doppelpacker Richard Divis, Corey Trivino, Christoph Schmidt und Yuma Grimm. Rayan Bettahar sorgte nur noch für Ergebniskosmetik. Weiter geht’s am Dienstag (19.30 Uhr).