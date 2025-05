Kein Lohn im Hessenpokal Kassel verliert nach dem Hessenpokalfinale womöglich auch Dahlke Stand: 26.05.2025 07:37 Uhr

Der KSV Hessen Kassel verpasst die Chance, mit dem Hessenpokal einer starken Rückrunde die Krone aufzusetzen. Am Ende gehen die Nordhessen leer aus und verliehen womöglich noch ihren besten Mann.

Fußball kann ziemlich ungerecht sein. Diesen Gedanken werden wohl auch die Spieler des KSV Hessen Kassel im Kopf gehabt haben, als sie am Samstagabend nach Spielende sichtlich enttäuscht vor den mitgereisten Fans standen. Zuvor hatten die Nordhessen das Hessenpokalfinale gegen Wiesbaden denkbar knapp mit 5:6 im Elfmeterschießen verloren.

"Wir hätten der Rückrunde die Krone aufsetzen können. Es tut sehr weh", fasste Kassels Torjäger Jan Dahlke die Gefühlslage bei sich und seinen Mannschaftskollegen kurz nach der Partie zusammen. Weiter sagte er am hr-Mikrofon: "Wir haben ein überragendes Spiel gemacht. Dass wir im Elfmeterschießen dann den Kürzeren ziehen, ist sehr bitter."

Dahlke hätte Pokalfinale entscheiden können

Dahlke selbst war im Duell gegen den Drittligisten der auffälligste Spieler auf dem Platz. In der 16. Minute hatte der 27 Jahre alte Stürmer die erste große Chance des Spiels, verfehlte das Tor aber. Bei weiteren ähnlich guten Möglichkeit war entweder Wiesbadens Keeper oder das Aluminium im Weg.

"Wir hatten ganz klar die besseren Chancen und die bessere Spielanlage", so der KSV-Angreifer. Das war nicht nur Kassels Binnensicht, auch Finalgegner Wiesbaden räumte nach der Partie ein, dass die Nordhessen die Stärkeren waren.

"Wir habe eine überragende Leistung gebracht"

Kaufen kann sich der KSV davon nichts. Und trotzdem: "Wenn man das ganze halbe Jahr sieht, haben wir überragende Leistungen gebracht. Da wird man schon in ein paar Tagen stolz drauf sein", sagte Dahlke.

Sein Team spielte in der Regionalliga eine überragende Rückrunde, holte als bestes hessisches Team 33 Punkte und sicherte damit den Klassenerhalt. Der Stürmer machte dabei mit zwölf Toren auf sich aufmerksam und weckte unter anderem das Interesse von Kickers Offenbach.

War es Dahlkes letztes Spiel für den KSV?

Gut möglich also, dass das Hessenpokalfinale gegen Wiesbaden für Dahlke das letzte Spiel im Trikot von Kassel war. Auch wenn er selbst dazu nach dem Spiel sagte, dass er sich über einen Wechsel "bislang keine Gedanken gemacht" habe.

Rund um seine Person wurde es in der Zwischenzeit aber schon konkreter: KSV-Geschäftsführer Sören Gonther bestätigte am hr-Mikrofon, dass ein Angebot für Dahlke vorliegt. "Stürmer, die treffen, werden immer gesucht", so Gonther. Er rechnet damit, dass sich der Angreifer noch in dieser Woche entscheiden wird.