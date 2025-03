Nordhessen stehen im Playoff-Halbfinale Kassel Huskies im Halbfinale der DEL2-Playoffs: Woodcroft-Vorhersage erfüllt sich Stand: 20.03.2025 14:28 Uhr

Die Kassel Huskies stehen im Halbfinale der DEL2-Playoffs. Damit lebt der Traum vom Aufstieg weiter. Während die Spieler zu Saisonende funktionieren wie eine Maschine, erfüllt sich eine Vorhersage von Trainer Todd Woodcroft von Saisonanfang.

Von Simon Schäfer

Anfang August sagte der damals neue Huskies-Trainer Todd Woodcroft gegenüber dem hr-sport einen Satz, der wie eine Prophezeiung klang und bei dem ihm klar gewesen sein muss, dass man ihn später daran messen wird: "Es geht darum, wie schnell wir zu der Spielweise kommen, die wir bei unserem ersten Playoff-Spiel in 205 Tagen brauchen werden." Nun, 220 Tage und vier Playoff-Spiele später, lässt sich sagen: Diese Spielweise überzeugt und ist erfolgreich.

Denn durch den 3:1-Sieg am Dienstagabend beim EHC Freiburg sind die Kassel Huskies vorzeitig in das Halbfinale der DEL2-Playoffs eingezogen - und das ohne ein einziges Spiel in der Serie abzugeben. Im Eishockey wird das "Sweep" genannt. Die Nordhessen sind der einzige Viertelfinalist, der das geschafft hat.

"Wir treffen, wenn wir die Chance dazu haben"

Dementsprechend zufrieden zeigte sich im Anschluss auch Woodcroft: "Das Spiel heute Abend war sehr ähnlich zu der kompletten Serie. Wir verteidigen stark und treffen, wenn wir die Chance dazu haben", sagte Kassels Trainer bei der Pressekonferenz nach der Partie am Dienstagabend. Die Erleichterung über das Erreichen des Halbfinals war ihm dabei deutlich anzusehen.

Gegner Freiburg präsentierte sich in allen vier Viertelfinal-Spielen als erwartet starker Gegner und war nie komplett chancenlos. Doch insbesondere im Fünf-gegen-Fünf ließen die Nordhessen wenig zu. "In diesen Situationen haben wir in der kompletten Serie nur ein Tor bekommen. Darin sind wir richtig gut", lobte Woodcroft.

Kassels Halbfinalgegner wird noch gesucht

Sein Gegenüber, Freiburgs Trainer Martin Stloukal, fand im Abschluss auch lobende Worte gegenüber seinem Team und dem der Huskies: "Kassel ist eine Mannschaft wie eine Maschine". Diese Maschine darf nun vorerst in den Stand-by-Modus gehen, denn das erste Halbfinal-Spiel findet erst am 28. März statt. Bis dahin dürfen die Schlittenhunde und ihre Fans schauen, was die Konkurrenz macht und wer nächste Gegner werden wird.

Das wird diejenige Mannschaft sein, die das Viertelfinale übersteht und - gemessen an der Schlusstabelle der Hauptrunde - die schwächste verbleibende Mannschaft ist. Wer das sein wird, übersteigt wahrscheinlich selbst die hellseherischen Fähigkeiten von Huskies-Trainer Woodcroft, denn mit den Blue Devils Weiden, den Dresdner Eislöwen, den Starbulls Rosenheim und dem EV Landshut kommen dafür gleich vier Teams in Frage.