DEL2-Playoffs Kassel Huskies erspielen sich ersten Matchball Stand: 19.03.2024 21:52 Uhr

Viertes Spiel, dritter Sieg: Die Kassel Huskies stehen in den DEL2-Playoffs kurz vor dem Erreichen des Halbfinals. Den Nordhessen fehlt nur noch ein Sieg.

Die Kassel Huskies haben sich im Playoff-Viertelfinale in der DEL2 den ersten Halbfinal-Matchball erspielt. Die Schlittenhunde gewannen am Dienstagabend auswärts bei den Lausitzer Füchsen relativ mühelos und am Ende deutlich mit 5:1. Die Nordhessen führen damit in der Best-of-seven-Serie gegen das Team aus Weißwasser mit 3:1.

Schon am Freitag (19.30 Uhr) können die Huskies mit einem vierten Sieg in der Serie vor heimischem Publikum den Einzug ins Halbfinale klarmachen und damit dem Traum von der Meisterschaft und dem Aufstieg in die DEL einen großen Schritt näherkommen.