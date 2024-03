Nach der Länderspielpause zählt's Jetzt zählt's: Darmstadt 98 nimmt Anlauf für die letzte Hoffnung Stand: 21.03.2024 07:55 Uhr

Der SV Darmstadt 98 ist rein rechnerisch weiter voll im Rennen um den Bundesliga-Klassenerhalt und holt in der Länderspielpause Schwung für die Crunchtime. Routinier Tobias Kempe ruft sogar ein vorzeitiges Endspiel aus.

Wenn es bei Darmstadt 98 einen Experten für wichtige Spiele und wichtige Tore gibt, dann ist das Tobias Kempe. Der 34-Jährige, der die Lilien 2015 mit seinem Freistoß-Treffer gegen St. Pauli in die Bundesliga schoss, ist bei Darmstadt 98 lebende Legende und Führungsspieler in Personalunion. Dass die Medienabteilung der Lilien Kempe am Mittwoch in die wöchentliche Presserunde schickte, ergibt da nur Sinn. Wenn einer Hoffnung auf ein Happy End schüren kann, dann ist das Tobias Kempe.

"Jeder einzelne hier glaubt dran", sagte eben jeder Kempe dann auch pflichtbewusst und ergänzte: "Gemeinsam können wir es schaffen." Worte, die man so oder so ähnlich in Südhessen in den vergangenen Wochen zwar immer wieder mal gehört hat. Aus dem Mund von Kempe, das liegt wohl in der Natur eines Aufstiegshelden begründet, klingt es aber nicht einmal gespielt. Denn, so Kempe: "Die Tabelle ist sau eng. Es ist absolut möglich, den Sprung auf den Relegationsplatz zu schaffen." Wenn einer Recht hat, Sie wissen schon.

Die Tabelle spricht für die Lilien

Nun ist es tatsächlich fast schon ein Treppenwitz, dass die Lilien nach 19 sieglosen Spielen in Folge und gerade einmal zwei Saisonsiegen noch immer an den Klassenerhalt glauben dürfen. Da der 1. FSV Mainz 05 und der 1. FC Köln aber eben auch nicht viel besser gepunktet haben und Platz 16 aktuell "nur" sechs Zähler entfernt ist, ist rein rechnerisch weiter alles drin. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht, die nach dem Totalausfall gegen Augsburg (0:6) eine gute Reaktion zeigte und beim 0:2 in Leipzig und dem 2:5 gegen den FC Bayern tatsächlich deutlich verbessert wirkte, darf sich weiter Hoffnung machen.

Ob die Qualität des Teams wirklich ausreicht, um den Klassenerhalt zu schaffen, wird sich zeigen müssen und ist zumindest fraglich. Sollten die Lilien aber wirklich noch einmal ernsthaft angreifen wollen, müssen sie das in den Spielen direkt nach der Länderspielpause machen. "Wir verzichten auf freie Tage und haben diese Woche ein volles Programm. Wir trainieren hart, um für diese Phase gewappnet zu sein", betonte Kempe, der zuletzt zweimal in Folge wieder in der Startelf stand. "Wir haben jetzt die Spiele gegen die direkten Konkurrenten, da müssen wir da sein."

Statt am freien Wochenende ein wenig die Füße hochzulegen und der DFB-Elf bei ihrer womöglich letzten Chance auf Entfachung einer EM-Euphorie zuzusehen, geben die Lilien Vollgas. Jetzt oder nie.

Jetzt kommen die Endspiele

Der Startschuss für die südhessische Crunchtime fällt am Ostersonntag mit dem Auswärtsspiel beim VfL Bochum, es folgen Duelle mit Mainz 05, Freiburg, Köln und Mitaufsteiger Heidenheim. Die ungleichen Kräftemessen mit den Liga-Schwergewichten haben die Lilien ohne Erfolge hinter sich gebracht, jetzt kommen die Teams auf vermeintlicher Augenhöhe. Wenn die Lilien irgendwo und irgendwann Punkte holen wollen, dann in genau diesen fünf Spielen. "Jeder muss jetzt an sich und den Verein glauben", so Kempe. "Wir wollen diesen Schritt schaffen und in die Relegation kommen."

Besonders wichtig auf diesem Weg, auch das unterstrich Kempe, wird dabei direkt die erste Partie in Bochum. Der VfL hat die vergangenen vier Spiele allesamt verloren und könnte mit viel Pech sogar noch einmal mit in den Abstiegsstrudel geraten. Da Mainz 05 am kommenden Spieltag in Leipzig und Köln beim Team der Stunde aus Augsburg gastiert, könnten die Lilien mit einem Sieg aufschließen. "Das ist ein entscheidendes Spiel. Das ist die Chance, die drei Punkte zu holen, die wir unbedingt brauchen", so Kempe. Eine Auferstehung an Ostern soll es ja schon einmal gegeben haben.

Die Lilien können Endspurt

Die Lilien, die bereits mehrfach abgeschrieben waren und spätestens nach dem Debakel gegen Augsburg als sicher abgestiegen galten, nehmen Anlauf für die allerletzte Chance und vermitteln in Person von Kempe glaubwürdigen Optimismus. Dass Darmstadt 98 spektakuläre und erfolgreiche Endspurts durchaus im Portfolio hat, ist bekannt. "Wir hatten immer Spannung bis zum Ende. Das muss dieses Jahr auch so sein", so Kempe. Einziges Problem: Die Aufholjagd muss irgendwann auch wirklich losgehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?